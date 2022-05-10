全球经济衰退担忧加剧 韩金融市场动荡

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随着对全球经济衰退的担忧日渐加剧，金融市场趋向动荡。韩国综合股价指数收盘价时隔一年八个月跌破2300点，韩元兑美元汇率也创下13年以来的最高水平。与此同时，消费者物价涨幅突破6%，加息在所难免，预计家庭将遭受巨大冲击。





本月6日，韩国综合股价指数收盘价自2020年10月30日以来时隔一年八个月首次跌破2300点。韩国综合股价指数最近持续走弱，尽管5日时隔五个交易日以上涨价格收盘，但6日再次下跌并跌破2300点大关。机构投资者和外国投资者分别净卖出6235亿韩元和3151亿韩元的股票，是指数下跌的主要推手。





全球金融市场也伴随着对美国经济衰退的担忧而动荡。纽约股市主要指数呈现不稳定局面，欧洲主要国家股市纷纷大幅下跌。韩元贬值也助推了外国投资者的抛售势头。当天，首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率报收1306.3韩元，上升6.0韩元，继前一个交易日之后连续两天维持在1300韩元以上。由此，汇率创下13年以来的最高纪录。





物价涨幅也持续扩大。统计厅5日公布的“6月消费者物价动向”显示，消费者物价指数为108.22，较去年同期上涨6.0%。这是物价涨幅自1998年11月亚洲金融危机当时达到6.8%之后，23年7个月以来的最大值。进入今年，消费者物价涨幅持续扩大，3月为4.1%、4月为4.8%，5月大幅升至5.4%，6月攀升至6%。普通家庭的负担逐步加重，更令人担忧的是，今后涨幅还有可能进一步扩大。分析指出，物价管理是韩国银行最重要的课题，当下的情况已无法继续放任，预计央行将不得不采取加息等措施来应对。央行预测，由于供需双方均面临着较高的物价上涨压力，物价涨幅在未来较长一段时期内将保持在远超5%的水平上。这意味着原油、粮食等海外供给因素的影响将持续，下半年涨幅将进一步扩大。





市场已将加息视作既定事实，甚至有意见预测加息幅度将达到0.5%。不过0.25%仍是主流意见。若加息步伐太大，将加重普通民众和企业的利息负担，导致消费萎缩、经济衰退。为应对这一综合性危机，政府6日召开高级别党政协商会议讨论对策。双方商定，将迅速执行已公布的石油类、农畜水产品、食品相关对策。





全球金融市场上半年经历了十分恶劣的情况，下半年的前景则愈发黯淡，预计届时国内金融市场将继续动荡。