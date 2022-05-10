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职业：演员/歌手

出生日期：1994年9月22日

出生地：庆尚南道昌原

血型：O型

身高：178cm

学历：湖原大学公演媒体系

出道：电视剧《Dream High 2》（2012）





演员、GOT7成员朴珍荣可谓为演艺圈而生的艺人。他在不到15岁时，和林在范（JB）以组合形式参加了JYP娱乐的选秀，并顺利成为该公司的练习生。严格来讲，朴珍荣演艺事业的起点是演员，在和JB组成JJ Project发行专辑前，朴珍荣参演了电视剧《Dream High 2》，这不仅是他表演的试水，自然的表演让他在作为偶像歌手活动后依旧片约不断，可以说朴珍荣是一位音乐和影视表演并行的艺人。

在结束了和JYP娱乐的合约后，朴珍荣的演艺事业也更偏向于影视表演。他的演技也渐入佳境，近年来主演的《恶魔法官》、《柔美的细胞小将》系列都获得了观众的认可和喜爱。与此同时，他也一直以GOT7成员的身份进行着SOLO或团体音乐活动。





主要作品：

·电视剧：

《柔美的细胞小将》（第1、2季，2021～2022）

《恶魔法官》（2021）

《花样年华-生如夏花》（2020）

《会读心术的那小子》（2019）

《魔术学校》（2017）

《蓝色大海的传说》（2016）

《亲爱的恩东啊》（2015）

《Dream Knight》（2015）

《当男人恋爱时》（2013）

《Dream High 2》（2012）





·电影

《夜叉》（2022）

《雪花》（2017）





·个人音乐作品

单曲《成为你的月亮》（2022）