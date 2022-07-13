分手的决心 (헤어질 결심)

导演：朴赞郁

编剧：郑瑞景/朴赞郁

主演：汤唯/朴海日

类型：爱情/悬疑/剧情

片长：138分钟

上映时间：2022年6月29日（韩国）

其他片名：Decision to Leave





剧情概要：

万丈悬崖之下出现一具男尸，负责调查案件的警察海俊（朴海日饰）与死者妻子瑞莱（汤唯饰）见了面。面对丈夫的死亡，瑞莱并未有过多情绪表现，甚至偶尔会露出笑容，这使得她成为警方怀疑的对象。海俊开始秘密跟踪瑞莱，调查其提供的不在场证据等，然而在此过程中，他逐渐对瑞莱产生了好感。瑞莱深知警方对自己产生了怀疑，也发现了海俊在暗中观察自己，但她却并未有所避忌，反而主动接近海俊。两人之间的感情发展也如案情一般扑朔迷离。





幕后花絮：

朴赞郁凭借新作《分手的决心》获得第75届戛纳电影节青睐，一举夺得“最佳导演奖”。影片时间线转换及场景剪辑极具朴赞郁导演的风格，黑色幽默部分也让观众感叹。女主角汤唯也入围了“最佳女主角奖”。电影编剧郑瑞景表示，在撰写剧本时就假想女主角由汤唯饰演，在剧本完成后才恍然大悟：如果汤唯不接拍，那该如何是好。好在汤唯在看过剧本后产生了浓厚兴趣，并欣然接下“瑞莱”这个角色。影片中，汤唯饰演的瑞莱是一名中国籍结婚移民女性，但台词基本为韩语，这也是汤唯与韩国导演金泰勇婚后主演的首部韩文台词电影。