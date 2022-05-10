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今年的三伏天从7月16日初伏开始。三伏是指阳历7月至8月间的初伏、中伏和末伏，是韩国一年中最热的时段。每到三伏天，我们总会问周边的人有没有驱赶酷暑。意思是说，在炎热的三伏天有没有到河川边或林荫蔽日的地方吃些具有养生滋补效果的饮食消暑度日。那么，北韩居民如何驱赶酷暑呢？





每到三伏天到来之际，北韩媒体都会报道三伏天的由来及习俗。北韩媒体称，韩民族自古以来就有过三伏天的习俗。祖先们在阳光炙热的白天避开直射的阳光在阴凉处休息，并采用“以热治热”法，吃些热食滋补身体。北韩最具代表性的夏季滋补饮食是“甜肉汤”，而甜肉汤就是我们所说的狗肉汤。北韩有句俗话说，炎热的夏天只要一滴甜肉汤掉落在脚背上，就能滋补身体。喝一碗添加黄酱和各种调料长时间煮出来的甜肉汤会全身流汗，元气得到补给。





北韩媒体援引《东国岁时记》等历史文献介绍称，甜肉汤是深具特色的韩民族饮食，也是国宝级饮食。此外，北韩媒体报道称，已故国家主席金日成前往“清流馆”进行现场指导时表示，甜肉汤在所有肉汤中最甜、最好吃，且北韩人民特别喜欢，因而也叫作香肉汤。





平壤有很多著名的甜肉馆，如平壤甜肉馆、高丽甜肉馆、文兴食堂、新原食堂等。其中，最著名的是1992年在平壤市乐浪区开业的“平壤香肉馆”。平壤香肉馆占地3000平米，拥有630个席位。





北韩每年都举行甜肉料理大赛。2021年中伏在“平壤面屋”举行甜肉料理大赛时展现的烹饪法达数十种之多。





醋鸡汤也是具有代表性的北韩夏季滋补饮食。醋鸡汤是将凉鸡汤和牛肉丝、绿豆凉粉、黄瓜、醋等一道用调开的芥末粉或芥末酱搅拌后食用的传统滋补饮食。其做法为首先将鸡肉放入冷水锅里煮熟后捞出来和鸡汤一起放凉，并在砂糖和醋里加入调开的芥末粉或芥末酱调出略带甜味和辣味的酸味。鸡汤变凉后，把鸡肉撕成粗条状，将盐、酱油、麻油、大葱、大蒜等用手搅拌。牛肉剁碎加料后，一半搓成杏仁大小的丸子炒出来，另一半以原来的小颗粒状炒出来。黄瓜和蘑菇也用同样的方法炒出来，并煎出鸡蛋饼切成丝状。所有材料准备就绪后，首先将绿豆凉粉均匀地铺在碗底，然后依次盛入炒黄瓜、炒蘑菇、凉拌鸡肉、炒牛肉丸子、炒牛肉末、清凉梨丝，上面用紫菜、辣椒丝、鸡蛋饼丝点缀并浇上些许麻油，最后倒入凉鸡汤，洒上几粒松子就大功告成了。





“川猎”是韩国传统避暑法之一。酷热的夏天，男人在河川设置渔网，用捕捉到的鱼煮辣鱼汤吃，愉快地度过一天。住在图们江一带的北韩居民夏天经常到图们江去川猎，有时还带着大米去煮鱼粥吃。因为捕捉到的鱼并不很多，通常放入许多蔬菜和辣椒粉等各种调料煮辣鱼汤吃。川猎少不了捉泥鳅。因为泥鳅汤汤味鲜美、富含营养，且易于消化吸收，因而成为男女老少都爱吃的滋补饮食。北韩居民难以养殖泥鳅，必须到田垄等泥潭去捉泥鳅。7月去捉泥鳅的时候带着辣椒和南瓜等许多蔬菜去煮泥鳅汤吃，即使捉不到很多泥鳅，也能填饱肚子。





据推测，韩民族从开始耕种的三国时代以前就吃泥鳅。散布在田垄、池塘、水沟和河川支流泥潭里的泥鳅是北韩最具代表性的平民食材和夏季滋补食品。最早的记录出现在中国宋朝使臣徐兢于1123年出使高丽后第二年撰写的《高丽图经》，上面写道：高丽的贵人吃肉类食物，平民吃鲍鱼、泥鳅、蛤蜊等食物。但是泥鳅汤一度在北韩消失踪影，直至已故国家主席金日成下达指示恢复地区传统饮食后，20世纪70年代泥鳅汤作为开城地区传统饮食名声远扬。此外，北韩将富含各种营养素的泥鳅称为“水中人参”。





用营养丰富的泥鳅煮出来的泥鳅汤是北韩夏季人气最旺的滋补饮食之一。特别值得一提的是，北韩于2017年将泥鳅汤列为非物质文化遗产，强调其多样化、大众化，并经常举行泥鳅料理大赛。北韩媒体经常介绍泥鳅汤专卖店。最近被推测为北韩当局运营的优酷视频也介绍泥鳅料理专卖店。据说，该店在泥鳅料理大赛中多次获得优胜，并于五年前建造养殖场，直接养殖泥鳅。不论如何，北韩将泥鳅宣传为补充居民元气的夏季滋补食品。





提起韩国最具代表性的夏季滋补饮食，首先会联想起参鸡汤。参鸡汤作为将整只鸡和人参、红枣、黄芪等一起煮出来的滋补饮食，只要喝口汤，就能感觉到元气大增。北韩也有使用整只鸡、名为“炖鸡”的滋补饮食。北韩将炖鸡称为补品，它不像参鸡汤那样用水煮，而是把整只鸡和黄芪等药材一起放进坛子里封口后，将坛子放到大铁锅里用水蒸气炖出来的饮食。也就是说，北韩的炖鸡不是用水加热煮熟，而是用蒸气炖熟，使密封在坛子里的鸡完全炖熟，大约需要八个小时。将鸡的内脏清除后，把糯米和黄芪等药材放进鸡肚子里的过程和韩国参鸡汤别无两样。不同的是，韩国参鸡汤是用水煮，北韩的炖鸡则是用蒸气炖。此外，因为将整只鸡放进土坛子里封口后用蒸气炖，能以鸡肉自身的水分将鸡炖熟，因此肉质细嫩、口感非常好。





但是北韩的炖鸡与其说是在餐厅出售的饮食，不如说是家里有人身体不适或夏天需要养生滋补的时候特别炖煮的饮食。一般来说，炖鸡以啄食地上的虫子和谷粒长大的土鸡为主要材料，其肉味与笼养的肉鸡有天壤之别，何况是和黄芪等药材一起炖出来的“药鸡”。此外，漂浮在鸡汤上的黄色油脂让人看起来就气力倍增。但是北韩居民在家里饲养的土鸡为数不多，好几年才能吃上一次炖鸡。





韩国气象厅预报称，今年的酷暑天气将持续较长一段时间，北韩的气象水文局也发布酷暑天气预报，北韩媒体则介绍使用手持风扇和吃冰棒等冰凉小点心消暑的方法。但是除了这些清凉消暑的方法以外，我们希望南北韩居民都能通过“以热治热”的滋补饮食恢复元气，战胜炎热的夏天。