韩检方正式调查西海公务员被杀和脱北渔民被遣返事件

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韩国检方就前任政府时期发生的西海公务员遭枪杀和脱北渔民被遣返事件对国家情报院进行搜查。与此同时，执政党国民力量党表示应就渔民被遣返事件进行国政调查并组建特别检察组。前任政权与现任政权之间的矛盾日渐激烈。





首尔中央地方检察厅13日下午搜查了位于首尔瑞草区的国家情报院。负责调查西海公务员被杀事件的公共搜查1部、负责调查脱北渔民被遣返事件的公共搜查3部也参与了此次行动。本月6日，国情院就相关事件分别检举两名前院长朴智元和徐薰。当天的搜查以国情院根据法院发布的搜查令提交资料的形式进行。主要提交对象包括保存在国情院服务器上的报告、情报输入及删除记录和员工间短信对话内容等。





2020年9月，海洋水产部公务员李大俊（音译）在西海遭北韩军方射杀，国情院前院长朴智元涉嫌擅自删除关于该事件情报的报告。2019年11月，杀害16名同事的两名北韩船员表示愿意归顺韩国，但被通过板门店强制遣返。国情院前院长徐薰涉嫌在此过程中提前结束对脱北渔民的联合调查。





西海公务员被杀事件发生后，政府断定当时在渔业指导工作过程中失踪的李大俊为主动越北。据调查，李大俊于失踪第二天在38公里外的北韩海域上遭枪杀。但国情院的内部报告认为，相较于主动越北，李大俊漂流至相关海域的可能性更大。朴智元被怀疑通过秘书室长指示工作人员删除了这份报告。





在脱北渔民被遣返事件方面，当时政府称，两名渔民是杀害同事的重大凶犯且归顺意愿不明确，将二人遣返北韩。不过最近二人在被遣返过程中剧烈挣扎抵抗的照片被公开，引起了争议。执政党国民力量党代理党首权性东表示，北韩渔民被遣返事件是“为政治权力而牺牲人类生命的事件”，将考虑采取国政调查、成立特别检察组等对策以查明真相。在野党共同民主党非常对策委员长禹相虎则反驳称，国民力量党称该行为是反人道主义、反人伦的犯罪行为，当时却未采取任何措施。





若针对两起事件的调查正式展开，其范围将遍及国情院、国防部和青瓦台等高层，对前任政权核心人士进行调查的可能性也无法排除，这或将演化为前任政权与现任政权之间的正面冲突。尽管在野党提出了强烈抗议，并称之为政治算计，但今后调查的扩大或在所难免。