韩央行有史以来首次大幅加息0.50个百分点

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韩国银行金融货币委员会连续第三次加息，且加息幅度首次达到0.50个百分点。由于通胀压力巨大，金融货币委员会不得不采取了罕见的大幅加息政策，但也引发了对金融市场动荡、经济衰退等副作用的担忧。





金融货币委员会13日召开货币政策方向会议，将基准利率从1.75%上调至2.25%，上调幅度达到0.50个百分点。这是金融货币委员会首次采取如此大幅度的加息政策，也是有史以来第一次连续三次加息。





2020年3月，金融货币委员会为防止新冠疫情导致经济衰退，一次性降息0.50个百分点。同年5月又再次降息，两个月间下调幅度达到0.75个百分点。此后，央行连续九次冻结基准利率，直到去年8月26日时隔15个月加息0.25个百分点，迈出了货币政策正常化的第一步。此后截至今年5月，央行总计加息五次、每次加息0.25个百分点。再加上本次加息，上调幅度达到了1.75个百分点。





巨大的通胀压力是此次大幅加息的主要原因。目前，韩国消费者物价涨幅已飙升至6%，经济主体对通胀的预期心理扩大，且本月内韩国和美国的基准利率预计将出现逆转。分析认为，在物价和汇率进一步上升的压力下，金融货币委员会除大幅加息之外别无选择。





更严重的是，物价或很难得到控制。央行在本月5日召开的物价状况评估会议上预测，高油价和防疫措施的解除加剧了需求方的物价上涨压力，再加上电费、燃气费上调，未来较长一段时间内物价将继续出现较大涨幅。这在预期通胀率数据中已有所体现。央行的消费者动向调查结果显示，反映今后一年消费者物价涨幅的预期通胀率从6月的3.3%上升至3.9%，为2012年4月以来的最高值。





对韩美利率逆转的担忧也从一定程度上促使央行做出了大幅加息的决定。6月美联储一次性加息0.75个百分点，韩美利率差由此缩减至0.00-0.25个百分点。若韩美利率出现逆转，将导致外资流出、韩币贬值，从而推升进口物价，进一步加剧消费者物价的上涨。





尽管央行表现出了稳定物价的强烈决心，但经济衰退的可能性对大幅度加息构成了压力。而若放缓加息步伐，只要美联储再次大幅加息，利率逆转就将成为现实，这使央行陷入了进退两难的困境。全球经济衰退和高油价、高利率、高汇率或将阻碍韩国经济的增长。