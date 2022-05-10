尹锡悦和执政党支持率双双大跌

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韩国总统尹锡悦和执政党的支持率双双大跌，执政党的支持率还被在野党赶超。分析指出，这种支持率崩盘的现象前所未有，将对尹锡悦政府今后的施政造成巨大压力。





近期多项民调显示，尹锡悦的施政支持率跌破40%，核心支持群体和年轻人群的民心变化尤为严重。





Realmeter本月4日至8日面向全国2525名18岁以上选民实施的调查结果显示，37.0%的应答者对尹锡悦执政予以正面评价，57.0%的应答者给出了负面评价。正面评价较一周前下滑7.4个百分点，负面评价则上升了6.8个百分点。正面与负面评价的差距达到了20.0个百分点，超出统计误差范围（可信赖度为95%、标本误差为±2.0个百分点）。





韩国盖洛普本月8日公布的调查结果也显示，对尹锡悦执政的正面评价自就任以来首次跌破40%。





分析认为，本月8日执政党国民力量党党首李俊锡因涉嫌教唆销毁性贿赂证据而受到党内处分等一系列事件是导致这一结果的主要原因。此外，海外出访随行人员问题、总统任人唯亲等争议也造成了负面影响。





在近期民调结果中，年轻人群和核心支持群体的民心变化、总统与执政党的支持率分化等现象尤其值得关注。首先，20-29岁人群的支持率下滑幅度最大，达到12.9个百分点。这主要受到了李俊锡被处分的影响。30多岁的李俊锡是执政党能够吸引年轻群体的关键所在。另外，核心支持群体的背离现象也很突出。在60-79岁人群、岭南地区、国民力量党支持者之中，尹锡悦的支持率大幅下滑。此外，总统与执政党的支持率走势也出现分化。分析认为，这意味着支持者区分评价总统与执政党，这只有在核心支持群体背离的情况下才有可能发生。可以说，执政势力面对着严重的支持率崩盘现象。





从政党支持率来看，国民力量党支持率下滑至40.9%，而在野党共同民主党支持率则上升至41.8%。虽然两者差距在统计误差范围内，但已出现逆转。





此次支持率的下跌距离总统就任和地方选举大胜不久，对执政党构成了严峻挑战，还有可能削弱施政动力。在野党共同民主党占据了国会过半议席，而中央和地方政府权力则为执政党掌握。在这种情况下，总统和执政党支持率的崩溃将使今后的局势更为动荡。