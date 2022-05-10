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首先，要提醒大家的是，长时间用眼盯手机、盯电脑，或长时间伏案工作学习，还有干燥、污染、高温的环境，以及佩戴隐形眼镜等都是造成干眼症的原因。只要注意以下几个细节，就可以轻松避开干眼症。





1. 在显示器前要注意工作的姿势和距离。显示器与眼睛尽量保持在60cm以上，调整一个最适当的姿势，使得视线能保持向下约30°，亮度也不要太亮，以看得清楚内容但比周围物体稍暗为宜。

2. 在电脑前工作时要有意识地增加眨眼次数。

3. 通常在电脑屏幕前连续工作1小时，要强迫休息5至10分钟，让眼睛偷一会懒，远眺或闭一会儿眼睛。坚持做做眼保健操，帮助减轻眼部疲劳。

4. 如果背靠窗户，要避免窗外日光在显示器上的反光，以免对眼睛造成不良刺激。

5. 可用人工泪液帮助减少干眼症症状。但注意要在专家的指导下，因为人工泪液如果使用不当，会适得其反。

6. 可以试着用打个大呵欠的办法，来增加泪腺的泪水分泌。

7. 热毛巾敷眼，每次热敷10分钟左右，可有效促进眼部血液循环。

8. 避免空气干燥空调环境里，长时间呆在显示器前，尤其注意不要让空调从头上吹过。

9. 适当补充维生素A，或多吃一些新鲜的蔬菜和水果。

10. 保持良好的生活习惯，多饮水，同时保证睡眠充足，不熬夜。





（刘*听友提供）