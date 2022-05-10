《漫话国乐》 月亮高挂天空 / 寿齐天 / 寿齐天

用韩文记录的最古老的歌曲是公元7世纪百济时代的歌谣《井邑词》，而通过古籍流传下来的年代最久的歌曲是两千多年前创作的《公无渡河歌》。相传，公元2世纪中国后汉时期的文献记载，《公无渡河歌》是古朝鲜的音乐。当时古朝鲜早已灭亡，这首歌在200年以上的时间里在民间流传，还好被中国古籍记录下来。百济时代歌谣《井邑词》则是到了朝鲜王朝时代用韩文记录下来的。





《井邑词》以“祈求明月高挂天空普照大地”为开头，描写了家住全州的妇女等候出远门行商的丈夫，丈夫到了深夜也没回家，于是妻子出去望着月亮祈祷，祈求明月普照大地，让丈夫安全归来的故事。

《月亮高挂天空》/ 殷熙珍





如今到了晚上，大街小巷都灯火通明，只要一通电话，就可以和家人联系，家人晚归也不怎么需要担心，但古代就不同了，没有电，也没有电话，野兽到处现身，如果有人出远门，到了深夜不回家，一定会让家人感到不安。这样的环境使得百济时代的歌谣《井邑词》经过500年的高丽王朝后，还传唱至朝鲜王朝。相传，这首歌在高丽王朝从民间传入宫廷，到了朝鲜王朝初期世宗大王创造韩文后，用韩文将这首歌记录了下来。但非常遗憾的是，朝鲜王朝中期以后歌词失传了，只有曲调作为伴奏音乐流传下来，成为管弦乐合奏曲《寿齐天》，该曲名意味着寿命和上天一样高，祝愿健康长寿和国家的繁荣。





以后，《寿齐天》除了作为宫廷舞蹈《处容舞》和《鼓舞》的伴奏音乐以外，世子出行时也演奏这一乐曲。演奏乐器有笛子、大笒、牙筝、奚琴、小笒等，演奏一开始所有乐器合奏，当笛子暂停演奏时，演奏形式发生变化，乐器犹如对话般接连演奏，这种演奏法叫作“连音形式”。《寿齐天》的旋律雄伟而柔和，被评为宫廷音乐的佼佼者。

宫廷音乐《寿齐天》 / 国立国乐院正乐团





和现在的流行歌曲相比，《寿齐天》的节奏尤为缓慢。如果您第一次听这首音乐，会觉得奇怪，从中感受不到高兴、悲哀等喜怒哀乐的情绪，这是因为古人认为音乐的主要作用在于调节人心，太过悲伤或愉悦人心的音乐不是正乐。欢快而不紊乱，哀伤而不凄惨，让人心平气和的音乐才是美好的音乐。





今天的最后一首音乐给大家带来的是以宫廷音乐《寿齐天》为素材，由现代艺人重新诠释的歌曲。2021年疫情扩散时期，一支Beatbox（口技）乐队为了给疫情下的国民送去慰藉，创作了同名歌曲：

“Seoul Pistolz高挂天空，

大家久等了，

我们终于归来。

如今虽然疫情正在扩散，

但坚韧不拔的韩民族必会战胜疫情。”

乐队把国民的心愿融入《寿齐天》的歌词中，通过音乐给国民打气，希望大家不要气馁，齐心协力战胜疫情，尽快恢复日常生活。

《寿齐天》 / Seoul Pistolz, 广开土四物游戏团