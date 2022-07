ⓒ JYP Entertainment

2PM成员兼演员李俊昊将于8月在首尔举行的线下演唱会所有门票售罄,再次证实了其火爆人气。





15日,据JYP娱乐消息,李俊昊将于8月12日至14日在首尔奥林匹克公园SK奥林匹克手球竞技场举行的2022线下FAN-CON(粉丝见面会与演唱会的结合)“Before Midnight”的门票全部售罄。





演唱会门票于11日和12日首先以粉丝为对象进行预售,14日晚8时起则以一般人为对象进行预售,均在短时间内售罄。继今年1月举行的李俊昊单独粉丝会“JUNHO THE MOMENT”门票售罄后,此次也全部售罄,再次证实了其号召力。





8月14日的演出除了线下以外,还进行线上直播,将通过Beyond LIVE进行收费直播。





另外,李俊昊将于8月20日-21日在日本东京武道馆举行线下单独演唱会“JUNHO (From 2PM) Last Concert ‘JUNHO THE BEST’”,时隔三年八个月再次前往东京武道馆进行演出,与当地粉丝见面,共度美好时光。