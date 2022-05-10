职业：歌手/演员

出生日期：1999年12月4日

出生地：京畿道利川

身高：164cm

血型：O型

学历：首尔公演艺术高中实用舞蹈专业

出道：I.O.I专辑《Chrysalis》（2016）





姜美娜虽出生在京畿道，但8岁起便随父母迁居济州岛，在那里度过了自己的学生时代。由于父母不喜欢看电视，姜美娜直至小学四年级才开始慢慢接触电视，并逐渐被吸引，随后有了做歌手的念头。父母起初并不同意，但后来姜美娜参加了各类歌唱大赛并取得优异成绩，父母也转变观点，开始支持她实现歌手梦想。

姜美娜初中毕业后，决定来首尔读艺术高中，而在面试当天她便收到了多家演艺公司的名片，在进入学校后，她便选择了其中一家演艺公司成为了练习生，并参加了改变其命运的《Produce101》，作为限定团I.O.I成员正式出道。歌舞实力俱佳的她在I.O.I及后来的gugudan时期都是队内的灵魂人物之一。除了歌手活动，姜美娜也凭借亮丽的外貌及颇有天赋的表演，时常出现在电视剧中。其后随着gugudan的解散，姜美娜也彻底转型成为演员，专注于表演事业。





主要作品：

·电视剧：

《美男堂》（2022）

《花开时想月》（2021）

《SUMMER GUYS》（2021）

《德鲁纳酒店》（2019）

《鸡龙仙女传》（2018）

《直立行走的历史》（2017）

《20世纪少男少女》（2016）





·电影

《孤独Rewind》（2018）





·个人音乐作品

《Peach Paradise》（《鸡龙仙女转》ost，2018）





获奖经历：

MBC演艺大赏 音乐谈话类节目 最佳女子新人奖（2018）