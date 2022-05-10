ⓒ Getty Images Bank

像现在这样酷暑难当的时候，很多人会想起面条口感醇香、肉汤酸中带甜且汤上浮着一层薄冰的冷面。北韩居民也爱吃冷面，但是为品尝玉流馆冷面，必需排队等很长时间。





2018年4月27日在板门店举行南北韩首脑会谈时，北韩国务委员会委员长金正恩在晚宴中为时任韩国总统文在寅准备的一道面食引起国内外媒体的极大关注。那就是闻名世界的平壤玉流馆冷面。文在寅总统在板门店享用平壤玉流馆冷面后，韩国冷面餐馆的生意随之火爆，著名的冷面馆儿无不门庭若市，大排长龙。当时，北韩将压面机运到板门店，并派平壤玉流馆首席厨师到板门店来做冷面供文在寅总统品尝。





平壤冷面在南北韩首脑会谈的晚宴上亮相后，引起全球媒体的关注。美国有线电视新闻网CNN将当时的南北韩首脑会谈比喻为“面条外交”，并表示“面条外交”将在南北韩关系中扮演非常重要的桥梁角色。





北韩以平壤冷面为主题创作歌曲等，对平壤冷面感到极大的自豪，并将其列入《非物质文化遗产名录》进行管理。北韩也将冷面称为面条，而且很多北韩居民在家里利用压面机直接做冷面吃。北韩居民之所以喜欢吃面条，是因为他们认为吃了长长的面条能够长寿，因此举行婚宴和寿宴的时候都会准备面条，著名的面馆门口总会有人排队等候。一般来说，面条的做法是将揉好的面团放入压面机里压扁后把面条压出来，再用大铁锅里烧开的沸水把它煮出来即可食用。北韩的村子里总会有一两台压面机，想做面条的人可借来使用，并与左右邻居一起分享。





据说，平壤冷面本是寒冬夜晚吃的饮食。朝鲜王朝后期学者洪锡谟编纂的《东国岁时记》里写道，荞麦面是冬天将面条泡在萝卜kimchi汤或白菜kimchi汤里和猪肉一起吃的冷面，并强调“关西”地区的荞麦面最好吃。“关西”是指位于韩半岛西北部的平安道地区。这可能是因为平安道地区栽培许多荞麦，且当地居民经常用荞麦做冷面吃。此外，19世纪末编纂的烹饪书籍《是议全书》里写有做荞麦冷面的方法。其过程为将面条泡在萝卜片水kimchi或萝卜水kimchi里，配上牛胸腹肉片和梨片以及整条白菜kimchi叶片，最后撒上辣椒粉和几粒松子即可。





在没有冷冻储藏库的时候，冬天腌制萝卜水kimchi后，将煮熟的面条泡在萝卜片水kimchi里吃。当时，北韩实行粮食配给，面条也包括在内，因此夏天在家里做清凉可口的黄瓜丝冷汤面吃，冬天做kimchi汤面吃。因为没有煮肉汤的肉骨等材料，只能把面泡在黄瓜丝冷汤里吃，但是大家都感到味美、幸福。





冬天吃平壤冷面固然别具风味，但是夏天有很多人想借冷面消暑，因此北韩媒体还详细介绍自制平壤冷面的方法。首先要准备荞麦粉和淀粉。将荞麦粉和淀粉混合后用开水和面，再将和好的面团放入压面机里压出面条并投入沸水中煮1到1分30秒钟，捞出来用温水清洗后装入碗里。接下来是最重要的高汤做法。将牛肉、猪肉和鸡肉放入大铁锅里用水煮，肉煮熟后捞出来，高汤调色、调味后用筛子去除杂质。将煮出来的肉汤进行冷却时，需准备菜码。将煮熟的猪肉和牛肉切成片状，鸡肉撕成条状。之后，将梨和黄瓜切成丝状，鸡蛋煮熟后切成四等分，并用蛋黄煎饼切成丝状。菜码备好后，将煮熟的面条盛入碗里，并在面条上叠加菜码，以鸡蛋饼丝、辣椒丝和几粒松子点缀其上，最后倒入冷却的高汤就大功告成了。





以平壤冷面闻名世界的餐馆是玉流馆。玉流馆在已故北韩国家主席金日成的指示下建造于景致优美的平壤大同江畔，2020年迎来开业60周年。由于是北韩首屈一指的冷面馆儿，来自北韩各地的一流厨师聚集于此，展现各自的厨艺。玉流馆是能同时容纳2000人用餐的大型餐馆。玉流馆虽然也卖肉盘面、鲟鱼料理、鳖料理等高级菜肴，但最著名的是冷面，且其美味令人赞不绝口。





据悉，在炎热的夏天，玉流馆一天能卖一万多碗冷面，而玉流馆为保持其冷面的风味作出不懈努力，并对食品卫生进行严格管理。玉流馆的厨师经常测试食品材料的盐度，且如同进行水质检测般检测有没有细菌。因为是出售饮食的地方，总是将卫生放在首位。此外，由于每天都有一万多人到这里来吃冷面，一天消费的牛肉、猪肉和鸡肉数量多得惊人，光是牛肉就需要2500公斤，这相当于五头牛的重量。玉流馆的高汤之所以味道更浓，是因为从牛头到牛蹄全都用来煮汤，这与只用牛胸腹肉煮出来的汤相比，味道确实更浓。





每当在平壤举行南北韩首脑会谈的时候，北韩方面总会安排韩国总统到玉流馆去品尝平壤冷面。2000年金大中总统、2007年卢武铉总统、2018年文在寅总统访问平壤的时候都去过玉流馆，但是2018年被镜头捕捉到的玉流馆冷面和我们一直了解的平壤冷面有所不同。金大中总统和卢武铉总统访问平壤时品尝的是正宗、地道的平壤冷面，但是文在寅总统访问平壤时品尝的平壤冷面并非如此。从颜色看，面条略微发红，像似多加了些淀粉。因荞麦粉没有粘性，必需加入适量的淀粉。不然，煮出来的面条很容易断。但是当时的玉流馆冷面可能为提高面粉的筋度而加入过量的淀粉。分析认为，平壤冷面的变化始于北韩为摆脱粮食危机而进行“苦难行军”时期。当时，北韩因荞麦产量大幅减少，不得不在荞麦粉里多加些淀粉。与此相比，韩国的平壤冷面更趋于正宗，有些餐馆还推出提高荞麦含量、面条容易断的平壤冷面。





最近，韩国年轻人也很爱吃平壤冷面，并轮流造访著名的平壤冷面馆，吃完冷面后拍照留念，甚至将照片上传到社交媒体加以认证，炫耀其去过哪些平壤面馆。其实，在天气炎热的时候，很多人都想吃一碗冰凉的冷面，但不知韩国年轻人何时能到北韩去品尝地道、正宗的平壤冷面。