《漫话国乐》 旌善阿拉里 / 旌善阿里郎 / 旌善阿里郎

阿里郎作为韩国最具代表性的民谣，按照地区和时代的不同，流传着三十多种版本，其中年代最久的是《旌善阿里郎》。这首歌的起源有两种说法，一种是高丽王朝忠臣的故事。古代的忠臣具有忠贞不渝、不事二主的气节，当高丽王朝灭亡，朝鲜王朝继而建国。高丽王朝的一批大臣和书生不能接受新的王朝，且也不能轻生，于是他们就选择了脱离世俗，过上隐居的生活，其中就有一群人隐居旌善崎岖坎坷的深山幽谷中。旌善如今依然是层峦叠嶂的偏远地区，高丽时代就更不用说了。对于大臣和书生们来讲，在人生地不熟的深山老林里，采摘一些野菜来充饥，过苦日子还可以忍受，可时间久了，人们还是经常怀念家乡的亲人，就经常写诗吐露思乡情怀，后来其中一首诗广为流传，渐渐演变成民谣《旌善阿里郎》。如果您听了这首阿里郎，倾听艺人好似吐露内心深处的叹息般唱出哀婉凄美的曲调，您也许可以理解高丽大臣和书生们的心境。

《旌善阿拉里》/ 金秉基 (音), 朴敬源 (音)





“下雪么？

还是要下雨？

是倾盆大雨，

还是梅雨呢？

瞧~一朵朵乌云云集万寿山了。”

从这段歌词还可以揣测《旌善阿拉里》的另一种起源。古时候，在旌善地区，余粮里和榆川里两个小村庄隔着河川对望。住在这两个村庄的一对年轻男女秘密恋爱，偷偷约会。有一次，两人相约，未料下暴雨而河水高涨，两人无法渡河见面，只能隔河相望，就怨天尤人地唱起歌来，他们唱的歌就是《旌善阿拉里》的开端。





无论《旌善阿里郎》的起源是一对年轻男女的爱情故事还是高丽忠臣的思乡情怀，这首民谣自古以来始终陪伴旌善居民的生活。上山砍柴或采摘野菜时歌唱阿拉里，在倾斜的山坡上开垦坑田谋生的居民务农时，也经常和周边坑田的农夫对唱阿拉里，以此确认对方安然无恙。这首阿拉里后来叫作《旌善阿里郎》，由于曲名相同，很多人以为这首歌和京畿民谣艺人演唱的《旌善阿里郎》是一样的。





但京畿民谣艺人演唱的《旌善阿里郎》歌词以“江原道金刚山一万两千座山峰、八万多个小庙”为开头，这是京畿地区的艺人将原来的阿拉里经过欢快的节奏、歌颂诙谐辞说的快拍阿拉里重新诠释的。

《旌善阿里郎》 / 演唱-宋素姬、演奏-第二个月亮





2018年2月，在离旌善不远的平昌举行了第23届平昌冬季奥运会。平昌冬奥会曾被评为历届冬奥会中组织最成功的一届，让韩国人深感自豪。当时，著名作曲家梁邦彦担任开闭幕式的音乐导演。之前，这位作曲家曾从《旌善阿里郎》中获得灵感，发布了收录多样变奏曲的专辑《平昌回响》。当时，参与专辑的艺人也非常多，宋素姬、全仁权乐队、摇滚乐队Guckkasten主唱河铉雨、小提琴家朴智惠（音）、日本吉他手押尾光太郎等，这些艺人通过专辑尽情展现充满各自个性的音乐，获得了好评。





今天给大家带来了摇滚乐队Guckkasten主唱河铉雨演唱的《旌善阿里郎》。无论谁演唱，名曲依然是名曲，河铉雨演唱的《旌善阿里郎》虽说以摇滚乐风格诠释，但和前面第一首由两位老人演唱的《旌善阿拉里》一样扣人心弦、令人回味无穷。

《旌善阿里郎》/ 编曲-梁方彦, 演唱-河铉雨