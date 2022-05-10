釜山申办2030世博会 防弹少年团担任宣传大使

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釜山市和2030釜山世博会申办委员会委任世界顶级男团防弹少年团为宣传大使，助力釜山申办。釜山将与意大利罗马、沙特阿拉伯利雅得争夺世博会主办权，利雅得被认为是釜山的强劲对手。





申办2030世博会被指定为韩国国家项目，申办委员会委员长由国务总理担任，中央政府予以积极支持。6月19日至23日，国务总理韩德洙亲赴巴黎出席国际展览局第170次成员国大会并发表演说，争取各成员国支持釜山申办世博会。





本月19日，韩德洙和大韩商工会议所会长崔泰源、釜山市长朴亨埈出席了防弹少年团宣传大使委任仪式。防弹少年团成员RM在接过委任状后表示，将以今年10月的环球演唱会釜山站为始，通过丰富的活动助力釜山申办世博会。2030釜山世博会申办委员会由韩德洙和崔泰源共同担任委员长。





釜山致力于推介四大优势，分别为：丰富的国际活动举办经验、出色的全球性会展能力、便利的交通和商务环境、作为国际旅游城市的吸引力。釜山是全球六大港口之一、东北亚物流的交通中心，也是世界知名旅游城市。釜山曾成功举办2002年世界杯和亚运会、2005年亚太经济合作组织（APEC）首脑会议、2014年和2019年韩国东盟特别首脑会议等重要国际活动，并拥有釜山会展中心等世界一流水平的会展场所。釜山的文化氛围也十分浓郁，釜山电影节享誉全球。





申办委员会计划在2030世博会上重点展示人工智能、6G、智能机场和港口等未来新技术，面向全世界推介韩国作为智能领先国家的地位，并借此创造经济、社会、文化等各领域又一次飞跃式发展的契机。





若釜山此次申办成功，将是韩国首次举办综合性世博会。大田和丽水分别于1993年和2012年举办过世博会，但均为专业性世博会。





在釜山的竞争对手中，罗马的最大弱点是2015年世博会已在米兰举行，且米兰等地还将举办2026年奥运会，因此有可能招致大型国际活动举办地过于集中的争议。利雅得将是釜山的强劲对手。该市目前也在积极展开申办活动。不过2021年世博会已在利雅得附近的迪拜举行，且最近也门胡塞武装叛乱组织偶尔会攻打利雅得，安全存在问题。但釜山也并非毫无弱点。2025年世博会在日本大阪举行，2030年世博会再度在附近的釜山举行有可能引来舆论的不满。不过从总体情况来看，釜山申办成功的可能性相当大。