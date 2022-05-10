韩日外长会谈在东京举行

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韩国外交部长官朴振和日本外务大臣林芳正就尽快解决被强征劳工赔偿判决问题达成一致，韩日关系会否迎来突破引起了关注。韩国外交部表示，在约五年的时间里，两国外长间的沟通几乎中断，重启本身就具有重大意义。





韩日外长会谈18日在日本东京举行。这是韩国外长自2017年12月以来，时隔四年七个月为举行双边会谈而访日。两国外长在会谈中就《韩日军事情报保护协定》正常化、日本取消对韩出口限制等两国间问题、合作维护地区及世界和平与繁荣、应对北韩核威胁等进行了广泛交流。不过最引人注目、讨论最为深入的莫过于被强征劳工赔偿判决问题的解决方案。朴振就韩国近期建立的被强征劳工赔偿问题民官协议会进行了说明。双方就尽早解决问题达成一致。朴振表示，将努力在日本企业的韩国境内资产被强制兑现前找出妥当的解决方案。林芳正强调，有必要解决包括被强征劳工在内的韩日间悬而未决的问题。





被强征劳工赔偿判决是跌至冰点的韩日关系之间最亟待解决的问题。韩国大法院于2018年10月和11月分别判决新日本制铁、三菱重工赔偿被强征劳工受害者。不过由于两家企业拒绝执行，法院针对两家企业在韩国境内的资产启动了强制兑现程序。被告日企资产的强制兑现最快有可能在一到两个月后执行。若两国在此期间未能找到突破口，那么韩日关系将陷入无法挽回的境地。日本将企业资产兑现视作两国关系的红线。





分析认为，尽管此次会谈并未取得具体进展，但是两国外长时隔近五年恢复沟通，本身就具有极大的意义。外交部有关人士强调，此次会谈的成果在于双方决定保持交流和沟通，不回避问题并就尽早解决问题达成了共识。





不过前路依旧漫漫。韩日在被强征劳工赔偿判决问题上的意见分歧巨大，目前双方均无可解决问题的方案。韩国的民官协议会尚处于起步阶段，日方则坚持有关问题已通过1965年《韩日请求权协定》得到完全解决。由于《韩日军事情报保护协定》、出口限制等其他问题也取决于被强征劳工赔偿问题的进展，因此当前双方必须就如何避免日企资产兑现展开协商。