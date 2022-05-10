韩国自主研发超音速战斗机KF-21首飞成功

ⓒYONHAP News

韩国国产超音速战斗机KF-21“猎鹰”首飞成功。由此，韩国成为了全球第八个成功研发超音速战斗机的国家。KF-21原型机于2021年4月出厂，此后通过了多项地面试验和6月的首飞准备评审会议，并于本月19日成功首飞。





韩国防卫事业厅表示，KF-21原型机在位于研发企业韩国航空宇宙产业附近的泗川空军第三训练飞行团跑道上起飞，完成试飞后正常着陆。





KF-21于当天下午3时40分许成功起飞，下午4时13分许安全着陆。飞行时间为33分钟，测试了基本的机体性能。飞行员在试飞期间反复上下调整发动机功率，并操控机体左右飞行，测试各类设备是否正常运作。首飞以每小时200节的速度飞行了约400公里，未进行超音速飞行。





防卫事业厅表示，此次首飞代表着韩国型战斗机的研发进入了飞行试验阶段。今后将通过2000余次的试飞扩大飞行范围，测评各项性能和空对空作战能力，到2026年完成系统研发。





首款国产超音速战斗机KF-21的研发历史可追溯到2000年，时任总统金大中提出“自主研发尖端战斗机”。2002年，韩国军方决定研发性能超越KF-16的战斗机，并完成了可行性分析、探索性研发、所需作战能力和确定需求量等流程。2015年12月，防卫事业厅与韩国航空宇宙产业签署了系统研发合同，2016年1月正式着手研发。





KF-21的最高时速为2200公里，是音速的1.8倍，可搭载7.7吨的武器，尤其是可搭载两种空对空导弹和十种空对地炸弹及导弹。另外，KF-21搭载有最尖端的机载有源相控阵（AESA）雷达，可实时追踪目标，并通过可迅速定位敌方导弹的红外搜索与跟踪系统提高了性能。机身还内置有电子战装备（EW Suite）。





尽管KF-21被列为第4.5代战斗机，但分析认为实际上属于第5代。印度尼西亚也参与了研发项目。





此次首飞成功使韩国成为全球第八个成功研发超音速战斗机的国家。截至目前，全球仅有美国、俄罗斯、中国、日本、法国、瑞典和欧洲联合体成功研发超音速战斗机。欧洲联合体包括英国、德国、意大利和西班牙。





继“世界号”发射成功之后，KF-21的首飞也圆满结束，标志着韩国迈入了航空强国的行列。