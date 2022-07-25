TWICE27日在日本发行正规四辑 成员陆续出演日本音乐节目

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人气女团TWICE在日本发行新辑之前，成员陆续出演日本人气音乐节目。





TWICE将于7月27日在日本发行正规四辑《Celebrate》与同名主打曲。之前，TWICE22日出演了日本朝日电视台具有代表性的音乐节目《Music Station》，首次献上了先行曲《Celebrate》的舞台，这是继2019年11月后TWICE时隔三年再次出演该节目，因而备受期待。





23日，TWICE还出演了NHK音乐节目《Venue 101》的直播特辑《Venue 101 Presents》。这是为了纪念TWICE在日本正式出道五周年而特别策划的。在节目中，TWICE除了献歌外，还一同回顾了这五年期间在日本活动的照片，并回首过去、回答观众提问等度过了美好的时光。





此次发行的日本正规四辑主打曲《Celebrate》具有“祝贺”的意义，并向始终给予支持与厚爱的粉丝们表达了深深的谢意。《Celebrate》由JYP娱乐制作人朴轸永作词，成员们也参与作词，为新专辑增添了意义。





另外，TWICE将于8月26日下午1时（美国东部时间0时）携迷你11辑《BETWEEN 1&2》回归。