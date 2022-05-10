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喝一杯冰凉爽口的啤酒，吃一块皮脆肉嫩的炸鸡，不但消暑解渴，还能果腹充饥。因此，像现在这样天气炎热的时候，很多人到啤酒屋或便利店去吃炸鸡喝啤酒，用摩托车配送炸鸡和啤酒的外卖小哥也忙得不可开交。那么，北韩居民是否也吃炸鸡喝啤酒呢？





北韩居民喜欢吃鸡肉，也喜欢喝啤酒，但是尚未形成炸鸡配啤酒的文化。过去，北韩没人吃炸鸡喝啤酒，只是将啤酒当清凉饮料来喝。对北韩居民来说，鸡肉是营养价值较高的食物，通常用来炖煮，滋补膳食，不像韩国这样随时都能享用。但是目前在平壤等大城市，有些上流人士吃炸鸡喝啤酒。尽管如此，北韩社会尚未形成吃炸鸡喝啤酒的文化。





北韩居民喜欢喝酒精度数在40度以上的烈酒，因此大都将啤酒视为一种清凉饮料，而且在喝啤酒的时候通常配以明太鱼干、小鳀鱼、蛤蜊干、章鱼干、墨鱼干等下酒零食，但是最近几年发生了变化。上了年纪的北韩居民仍将鱼干等作为下酒零食，但是年轻一代和住在平壤等大城市的上流人士当中，有些人在喝啤酒的时候也吃炸鸡，但这难以视为北韩已形成吃炸鸡喝啤酒的文化。





北韩除了并称为四大啤酒的凤鹤啤酒、金刚啤酒、龙城啤酒和大同江啤酒以外，还有平壤啤酒、庆兴啤酒等多种品牌的啤酒。其中，最著名的啤酒是被称为北韩国民啤酒的大同江啤酒。今年6月，北韩媒体大肆宣传大同江啤酒厂迎来成立20周年，劳动党中央委员会还发贺电祝贺该厂技术人员和工人。





在北韩，历史最悠久的啤酒品牌是20世纪50年代中期开始生产的平壤啤酒，进入80年代后成立劳动党直属龙城啤酒厂，接着又成立凤鹤啤酒厂，1996年推出北韩最早的罐装啤酒金刚啤酒。2001年，北韩国防委员会委员长金正日访问俄罗斯，并参观位于圣彼得堡的波罗的海啤酒厂后，对啤酒产业表现出莫大关心。之后，北韩收购2000年倒闭的英国亚舍斯啤酒厂设备。据悉，当时从英国运至平壤的啤酒酿造设备装满了30个集装箱。大同江啤酒厂座落于平壤市寺洞区，2002年6月竣工投产，在英国酿造设备配以德国酿酒工艺，并用最新式电脑进行生产管理。北韩媒体报道称，金正日委员长观看该厂生产工艺后，对广大人民一年四季都能喝上清凉的啤酒感到无比欣喜。





大同江啤酒是已故北韩国防委员会委员长金正日生前格外关心并积极推进的事业，因此北韩媒体将大同江啤酒宣传为“东方第一啤酒”。特别值得一提的是，大同江啤酒厂并非只生产一种啤酒，它按大麦和大米的调配比例分为七种不同的风味。从完全使用麦芽的1号啤酒开始，数字越大，麦芽的比例越少，5号啤酒完全使用白米，6号和7号是黑啤酒，分别发出咖啡香味和巧克力香味。





大同江啤酒的味道随号数而异，因此人人都有自己喜欢的味道。1号啤酒的味道很苦，2号啤酒因大麦和大米的调配比例为7比3，口感丝滑棉柔，因此北韩居民大都爱喝大同江2号啤酒。不论如何，大同江啤酒的酒瓶上都有圆形数码标识并标注大麦比例，酒精度数为5度左右。北韩媒体报道，大同江啤酒以黄海道生产的大麦、两江道生产的麦芽和大同江区域洁净的地下水为原料，通过现代化设备和酿酒工艺进行生产，其风味非常独特。





此外，北韩还为宣传大同江啤酒而制作了电视商业广告。2009年，北韩朝鲜中央电视台播放大同江啤酒商业广告而引起民众热议。广告称，大同江啤酒发酵度高，清淡爽口，并获得ISO-9001国际质量管理体系认证。但因被批评播放资本主义商业广告而停止播放一段时间。广告在北韩被视为资本主义文化并加以批判，但是最近在北韩播放许多商品广告，比如啤酒广告、化妆品广告、阿里郎手机广告等。北韩电视广告的特点为播放时间长，而且非常详细地为观众传达商品信息。在韩国，电视广告以秒计费，而且没人喜欢看过长的广告，因此企业和广告商争取在短时间内引起冲击效应，甚至以激发观众想象力等的方式提升广告效果。不论如何，北韩决定播放电视商业广告意在提升商品销量和吸引外国资金。此外，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，表现出跟随国际流行趋势的强烈意志，并为扩大商品出口和吸引外资，积极展开广告宣传活动。目前，北韩的广告制作水平尚处于初步阶段，但是与过去相比有很大进展而引人关注。





2016年8月，北韩首次举行“大同江啤酒庆典”，以介绍大同江啤酒的独特风味。该庆典在大同江游览船上举行，并提供不同味道的七种大同江啤酒和下酒零食。当时，北韩当局邀请外媒和外交使节、招揽海外游客等，为营造庆典氛围作出极大努力，并获得啤酒宗主国德国游客的好评。此外，在大同江啤酒庆典期间，北韩媒体还播出了介绍大同江啤酒厂的特别节目。从节目内容来看，当时的大同江啤酒庆典是北韩在遭受国际制裁的情况下，试图借此展现其体制在正常运作和拓展大同江啤酒的海外销路。与金正日时代不同的是，金正恩委员长执政后，北韩对外宣称年轻的领导人着力改变北韩社会，广大民众都在享受不亚于世界其他国家人民的文化生活，并通过大同江啤酒庆典等许多庆典活动宣传北韩致力于提高人民生活质量和文化水平。此外，北韩还试图通过大型庆典活动吸收在集市等地流通的外币，并招揽外国游客赚取外汇。





庆典结束后，北韩当局表示，第二年也就是2017年将举行第二届平壤大同江啤酒庆典，但不知什么原因取消了预定于第二年举行的大同江啤酒庆典。





北韩有很多啤酒屋，最著名的是位于平壤普通江区的庆兴啤酒屋。该啤酒屋出售不同味道的七种大同江啤酒，一天有1500多人到这里来喝酒。在韩国，喝啤酒的地方也叫“HOF店”，也就是扎啤店，但是北韩就叫啤酒屋，而且在挂着清凉饮料店招牌的冷饮店里也能喝啤酒。HOF是外来语，而北韩尽可能不使用外来语，但是最近有人使用Espresso（意式浓缩咖啡）、Black Coffee（清咖啡）等外来语，且平壤等地还有人使用HOF这一单词。因为HOF是外来语而未被纳入《朝鲜语大辞典》，不是北韩正式使用的语词，因此北韩将喝啤酒的地方称为啤酒屋或清凉饮料店。让广大人民都能喝上啤酒可说是已故北韩国防委员会委员长金正日留下的遗训，且北韩当局以此强调广大人民的生活质量和文化水平得到大幅提升。因此，北韩啤酒行业将不断推出新产品，面向多样化发展。





最近，韩国的炸鸡啤酒店每晚门庭若市，有些著名的炸鸡啤酒店需排队等候很长时间才能进店入座。有人说，在闷热的夏日夜晚喝一杯冰凉爽口的啤酒，吃一块皮脆肉嫩的炸鸡是能消暑解渴、果腹充饥的最佳选择。因此，我们希望有朝一日也能到大同江畔望着美景吃炸鸡喝啤酒，凉爽地度过炎热的夏天。