《漫话国乐》 愁心歌 / 快拍愁心歌 / 阿里郎幻想曲

犹如各地有着不同的方言，韩国的民谣按照地区不同，也有着各自独特的曲调与唱法。各地的民谣特征叫作“土里”（音译，토리），相当于“调”，比如首尔地区的民谣特征称为“京调”，南道民谣的特征叫作“六字拍调”，江原道地区则称为“除草调”，平安道和黄海道等西道地区的民谣特征叫作“愁心歌调”。





《愁心歌》本来是平安道地区的民谣，没有固定的长短，节奏缓慢，曲调哀婉，独特的鼻音以及抖音都是《愁心歌》的特征。《愁心歌》的歌词通常以“若使梦魂行有迹，门前石路半成砂”为开头，意思是如果人在梦中也有行迹，我在梦中为了找遍情人到处徘徊，门前的石路可能一半都会变成砂石。这段歌词取自朝鲜王朝后期著名女诗人李玉峰凄美动人的汉字诗歌。





相传，李玉峰从小聪明伶俐，又擅长诗词。婚后，她有一次为冤枉坐牢的邻家妇女写了一篇文章。这虽是善行，但为人保守的丈夫以妻子擅自做外事为由，毫不留情地把妻子赶走了。这之后，李玉峰在娘家迟迟等候丈夫来接自己回家，当时李玉峰思念丈夫写的诗后来就成为《愁心歌》的歌词。

西道民谣《愁心歌》 / 演唱-吴福女名唱、辛贞爱、刘智淑





传统乐坛有这样的说法：“喝大同江的水才能唱好西道民谣”，也就是说，在平安道、黄海道土生土长的艺人才能展现西道民谣的感性和色彩。令人感到惋惜的是，如今即使去了大同江边，也很难欣赏西道民谣了，这是因为北韩的传统乐坛自南北韩分裂后推出了新的发声法。在韩国光复之际，盘索里和唱剧深受众人的欢迎，当时北韩也有很多南道地区出身的盘索里艺人，但北韩已故主席金日成不太赏识盘索里的唱法，觉得沙哑又难听，而且一般人也很难跟唱。另外，还认为西道民谣的特征——鼻音不仅不好听，还对发声器官不好，因此要求艺人以明亮而柔和的唱法唱歌，称之为“民声”。民声的特征是歌喉高亢而明亮。

《快拍愁心歌》 / 宋明花（音）





自南北韩分裂后，不仅是音乐，北韩还对一些传统乐器进行改良。北韩的奚琴分为小奚琴、中奚琴、大奚琴、低奚琴等多种，琴弦从2弦增加为4弦，演奏法也从用手抓弦来调节音程改为用手指将琴弦按在指板上演奏。经过改良的奚琴只有形制和传统奚琴相似，演奏法和音色与小提琴、大提琴相似。





除了奚琴，北韩的大笒也发生了很大的变化，除掉清孔而发出像横笛一样的声音，且不用手指按指孔，而是以按键的方式发音。玄琴则淡出北韩的传统乐坛，北韩还创制了新的弦鸣乐器，叫玉流琴。现如今，虽然南北韩的传统乐器和演奏法有了明显的差异，可其中也有共同点，比如重视“弄弦”这样摇摆或颤动琴弦而发出独特震音的技巧。另外，南北韩共同将《阿里郎》视为韩民族最具代表性的音乐等等。





接下来给大家带来的是由北韩功勋艺术家崔圣焕（音）将《本调阿里郎》进行编曲的《阿里郎幻想曲》。2008年，美国纽约爱乐乐团在平壤演出时演奏这一乐曲而赢得了北韩人的热烈喝彩。

《阿里郎幻想曲》 / 编曲-崔圣焕（音）、演奏-北韩国立交响乐团



