韩加入芯片四方联盟可能性上升 SK集团公布大规模对美投资计划

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韩国加入美国发起的芯片四方联盟的可能性上升，SK集团也公布了大规模对美投资计划。芯片四方联盟是指美国、韩国、日本和台湾组成的半导体供应链合作机制，因带有遏制中国的浓厚色彩，引起了中国的强烈抗议。





美国为遏制中国的半导体崛起，于今年3月向韩国、日本和台湾提议建立相当于半导体同盟的芯片四方联盟。美国还要求韩国政府到8月底前告知是否加入。





由于半导体在当今工业乃至人类生活中占据极其重要的地位，芯片四方联盟可以说已超越了技术合作或同盟的范畴，将成为国际秩序重组的第一步。





中国提出半导体崛起，试图实现技术自立，以达到对抗美国的最终目的。为此，美国计划切断半导体及有关技术流入中国的途径。目前半导体的源头技术为美国所掌握，韩国、台湾和日本也拥有全球领先的半导体技术。若芯片四方联盟达到同盟水平，无疑将可牢牢掌控全球半导体供应链。





韩国政府在该问题上持谨慎态度，半导体业界也左右为难。从半导体产业结构来看，芯片生产离不开美国的技术，但是在需求上却高度依赖中国。美国强烈要求韩国加入芯片四方联盟也是出于这一原因。





2021年韩国半导体出口额为1280亿美元，其中对中国出口额为502亿美元，占比接近40%。若再加上对香港的出口额，占比将近60%。在三星电子、SK海力士的销售额中，对中国销售额占比均超过30%，两家公司还在中国建有工厂。这意味着与中国的关系一旦恶化，将不可避免地遭受直接性冲击。





最令韩国政府感到担忧的是，加入芯片四方联盟基本上等于在美国与中国之间选边站，因此政府对半导体同盟这一表述极为警惕。然而从目前的整体氛围来看，韩国倾向于加入芯片四方联盟。为了冲淡同盟的封闭色彩，韩国政府提出应允许荷兰等其他半导体领域重要国家加入；联盟的合作范围也不能只局限于供应链，而应扩大至人才培养、研发、财政扶持方面的国际合作等。





另外，SK集团会长崔泰源26日在与美国总统拜登进行视频会晤时公布了220亿美元的对美投资计划，其中150亿美元将投资到半导体领域。这一计划不能说完全与芯片四方联盟无关。





对于芯片四方联盟，中国方面表示，反对人为破坏国际贸易规则、割裂全球市场。中国还特别强调了韩中两国的贸易数据，加大对韩国的施压力度。