韩美基准利率逆转 引发外资流出担忧

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美国连续两次加息75个基点，使韩美两国基准利率出现了后者高于前者的逆转现象，这对韩国经济的影响将大幅上升，有意见担忧外资或大量流出。





美联储27日在联邦公开市场委员会定期会议后发布声明，宣布将基准利率目标区间从1.50%-1.75%上调至2.25%-2.50%。美联储上月也曾加息75个基点，为1994年以来的首次，连续两个月加息75个基点更是史无前例。





美联储在声明中就加息原因指出，在供应链问题和疫情影响、能源及粮食价格上涨等全方位的压力之下，通胀率继续保持在高位。另外，虽然消费和生产指标有所放缓，但劳动市场稳健、失业率处于低位。美联储表示，为实现2%的物价上升率目标，还将进一步加息。另外，美联储将按计划缩减资产负债表，维持货币紧缩政策。





美联储的这一决定使美国基准利率超过韩国，目前韩国的基准利率为2.25%。这是自2020年2月以来，美国基准利率首次高于韩国。本月13日，韩国银行将基准利率上调50个基点，这次上调具有提前应对美国加息的性质。





韩美利率逆转对经济、特别是金融市场的影响较大。对美投资属于安全资产，但收益相对较低。然而若利率逆转，收益也将提高，资金将自然而然地涌向美国。因此，一旦韩美利率逆转，很容易出现外资大举流出的现象。有意见担忧，此次也将出现外国投资者在国内股市和债券市场大规模抛售的现象。





不过也有乐观看法认为无需太过忧虑。美国加息在市场预料之中，且比韩国金融市场更具吸引力的投资对象并不多。韩美利率逆转的影响已提前反映到市场之中。若利率逆转持续一到两年，资金或许会缓慢流出，但目前来看，这种可能性并不大，因此不会对市场造成巨大冲击。另外，在新兴市场之中，比韩国更稳定、利率水平更好的投资对象并不多。韩美利率逆转有可能使外资流入的速度放缓，但并不会导致骤然的流出。