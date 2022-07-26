ⓒ Lee Hyun-jin Instagram

职业：演员

出生日期：1985年3月5日

出生地：大邱市

身高：186cm

血型：O型

学历：中央大学产业经济学专业

出道：情景剧《Kimchi Cheese Smile》（2007）





李现填2007年参演了情景剧《Kimchi Cheese Smile》出道，正式成为演员。此前他也凭借出众的外形条件接拍过咖啡等众多产品的广告。出道后，李现填一直在影视剧中饰演配角或不起眼的角色，但他依旧十分努力塑造每一个人物，直至2014年入伍服兵役。退伍后，李现填相继接到了优质的影视剧资源，其中包括为他打开知名度的《天空之城》。2022年，首次成为男主角，主演KBS2每日剧《黄金面具》，并取得了极为不错的收视率。与此同时，他还参演了同一时段播出的KBS2周末剧《现在很美丽》，演技受到越来越多观众的认可。





主要代表作：

·电视剧

《黄金面具》（2022）

《现在很美丽》（2022）

《一起吃晚餐吗》（2020）

《天空之城》（2018）

《悄悄话》（2017）

《继承者们》（2013）

《黄金帝国》（2013）





·电影：

《胖嘟嘟的革命》（2016）

《我的见鬼女友》（2011）

《当少年遇到少年》（2008）