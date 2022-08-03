导演：郭旻胜

编剧：闵江山

主演：申达琪/郑恩景/禹孝元

类型：剧情/独立电影

上映时间：2022年8月25日（韩国）

其他片名：《Rolling Girl》





剧情概要：

疫情期间被迫宅在家里的无业女孩朱利（申达琪饰）承受着饿肚子和失恋的双重打击，房东的“逐客令”更是让她的窘境雪上加霜。此时，外婆突然生病，母亲要回老家看护，因此不得不把自己经营的一家紫菜包饭餐厅暂时交给女儿朱利打理，朱利接手餐厅后，遇见了形形色色的人和事，这些也如紫菜包饭中丰富的馅料一般，充实了朱利的青春。





幕后花絮：

青年导演郭旻胜十分擅长拍摄青春题材的影片，在《卷饭青春》之前，他已执导过多部反映青春不同侧面的独立影片，而《卷饭青春》的特别之处在于影片拒绝贩卖焦虑，将年轻人活泼、可爱的一面以最直白的手法展现，打破了人们对独立电影深沉、文艺、晦涩的刻板印象。影片故事可谓简单到不能再简单，仅仅是女儿帮忙打理妈妈的店铺，场景真实、表演自然，让观众身临其境，仿佛就是紫菜包饭餐厅里的一位客人，亲眼看着餐厅的“小白”老板和形形色色访客之间的互动。