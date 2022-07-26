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今年7月下旬至8月上旬是韩国政府全面解除针对新冠疫情的保持社会距离措施后首次迎来的夏季休假旺季，因此很多人计划外出旅游避暑，有些人已避暑归来。那么，北韩居民如何欢度夏季休假呢？





天气炎热的时候，北韩居民喜欢到有水的地方去消除暑气，但是大都在自己居住的地区戏水消暑。北韩居民不像我们这样利用夏季休假期间外出避暑或出国旅游，通常都在家里休息，家境较好的人会到著名的海滨浴场去避暑。北韩各地都有河川小溪，因此很多北韩居民到那里去戏水，并捉些鱼煮鱼粥或直接烤着吃，也有人到海边去玩儿，但是除生活水平较高的家庭外，北韩尚未形成全家人一起欢度夏季休假的避暑文化。





韩国上班族无不翘首等待夏季休假，北韩《社会主义劳动法》也保障劳工休假。一般劳动者和办事员一年有14天定期休假，有些工种除14天定期休假外，还给予7到21天的增补假期，但是北韩居民难以利用长假到外地去避暑或旅游。为享受长假，首先要能自由地移动，且交通要四通八达。一般来说，北韩的游泳场都在大城市里，体育馆也是如此。问题是，地方居民难以到平壤等大城市或边界地区去。也就是说，没有特别通行证就不能到这些地方去。因此，北韩居民大都在自己居住的地区避暑，不像我们这样包括海外在内，想去哪里就到哪里去避暑。此外，避暑需要花钱，因此有经济能力的北韩居民才能享受夏季休假，更何况北韩在实行计划经济的情况下部分引进市场经济，政府价格和市场价格并存，一般劳动者以政府发放的工资难以到外地去避暑和到集市去购买物品。





尽管如此，北韩居民也利用休假期间到游乐园或水上乐园去消暑游玩。每到7-8月休假旺季，北韩媒体经常介绍游客爆满的游泳场、海滨浴场和水上乐园。在北韩，夏季最热门的度假圣地是各地著名的海滨浴场。北韩媒体称，位于咸镜南道兴南市的麻田海滨浴场作为北韩著名的海滨浴场，具备餐饮、住宿等旅游基础设施，每天有数万名游客造访，是北韩人气很旺的海滨浴场之一。位于江原道元山市的明沙十里海滨浴场则以长达10里的白沙滩吸引游客。元山还有以海水洁净、沙滩柔软而驰名的松涛园海滨浴场。特别值得一提的是，北韩各地的海滨浴场几乎不见外地人，大都是本地居民一大早来玩儿，到傍晚才回家。除咸镜南道兴南市的麻田海滨浴场、江原道元山市的明沙十里海滨浴场和松涛园海滨浴场外，位于平安南道南浦市的卧牛岛海滨浴场也是北韩著名的海滨浴场之一。尽管如此，由于北韩居民难以到其他地区的海滨浴场去避暑，只能到离家不远的海滨浴场或是到附近的山谷、溪流去消暑。





北韩没有供人们露营的场地设施，因此必须自己准备所有的东西。举例来说，到江边河畔去玩儿的时候，从大铁锅、柴火、碗盘到食材、作料都要亲自带去。但是最近北韩也有为游客提供场地和锅碗瓢盆等各种器皿以及食材、作料等的经纪人，平壤等大城市居民只要付费，就能舒舒服服地享受夏季休假。





韩国年轻一代在夏天到来之前就树立夏季休假计划，并在选择度假场地、预定酒店和交通工具等进行旅行规划以前就开始锻炼身体。因为要穿泳衣，首先致力于减肥，然后购买时尚的沙滩装，很多小伙子还锻炼六块腹肌。那么，北韩的情况如何呢？北韩的情况也相差不多，但是不像韩国年轻女孩儿那样为穿比基尼而减肥好几个月。此外，北韩不将女性泳衣称为比基尼，就叫泳衣，而且北韩女孩儿穿的泳衣比较保守，不像比基尼那样暴露身体，不然会被批评是反社会主义的“修正主义寻欢作乐者”，因此北韩女性都不穿过于暴露身体的泳衣。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，新建或重建许多游乐园和水上乐园。目前，北韩最著名的水上乐园是位于平壤市区的文殊水上乐园。文殊水上乐园占地12.5万平米，除室内外游泳池和27个滑梯外，还有室内排球场、攀岩设施等，是北韩最具代表性的水上乐园。北韩媒体称，年轻人挑战高18米、几乎垂直滑落的超陡滑梯，欢度炎热的夏天。据悉，文殊水上乐园一天最多能容纳2万人，虽然门票价格很贵，但因人气特旺而出现卖黄牛票的人。文殊水上乐园规模很大，并采用最新技术和设备，因此深受年轻一代的喜爱，但有必要强化水流循环等进一步加强水质管理。北韩建造文殊水上乐园的主要目的在于吸收北韩居民隐藏的外币和赚取外国游客支付的外币。





平壤万景台水上乐园也是北韩媒体经常介绍的水上乐园。引人瞩目的是，北韩媒体在介绍水上乐园时，经常报道参与研发“火星-14”型洲际弹道导弹的科学家或参加韩国战争的人民军老兵在水上乐园欢度欢乐时光的消息等，将水上乐园用于宣传其体制。分析人士称，金正恩委员长执政后，北韩媒体对人们在水上乐园或游乐园欢度夏季休假的报道量大幅增加，这与金正恩委员长的政治统治方式有直接关系。因为金正恩委员长在执政初期表示，要将北韩建设成为社会主义文明国家，并强调将致力于提升人民文化生活水平。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，将国政目标设定为建设社会主义强盛国家，其中包括将北韩建设成为社会主义文明国家。金正恩委员长所构想的社会主义文明国家是北韩居民也能跟世界其他国家国民一样欢度夏季休假等享受文化生活。金正恩委员长曾在瑞士留学，看到当地人如何享受文化生活，因此金正恩委员长重建老旧的游乐园，并在平壤新建水上乐园等，以实行爱民政治，发扬爱民思想。问题是，在2500万北韩居民中，只有少数人能享受这种文化生活，因此北韩媒体大肆报道人们在水上乐园等地欢度夏季休假的消息还具有对外宣传北韩居民也在享受文化生活的意图。





逃离北韩、定居韩国的脱北居民们在接受韩国媒体采访时表示，很多北韩居民因种种原因放弃休假，到集市去做买卖等展开经济活动，这意味着北韩居民并非都能欢度夏季休假，享受文化生活。不少北韩居民认为，天气炎热的夏天没必要赶着去休假，而且在休假旺季去避暑的游客太多，东西都卖的很贵，甚至有可能会上当受骗，因此有些人选择在淡季休假。其实，到有山有水的地方避暑消遣，不但能摆脱日常生活的压力，还有助于恢复活力，因此生活水平较高的北韩居民都会在夏季休假期间到山明水秀的地方去避暑消遣，享受高品质精神文化生活，但是80%以上的北韩居民为解决温饱问题，不得不放弃休假和文化生活。





在此，我们希望北韩居民都能利用休假期间暂且摆脱日常生活中的各种烦恼，享受自己喜欢的文化娱乐生活。