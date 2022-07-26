《漫话国乐》 七夕 / 缘分 / 纺车打令

8月4日农历7月7日“七夕”是牛郎和织女一年中唯一可以见面的一天。相传，在天上牵牛的青年“牛郎”和织布的姑娘“织女”彼此深深地相爱，年轻男女被爱迷住了心窍，整天只想着对方而疏忽了职责，结果给天上造成了一片混乱。对此，玉皇大帝大发雷霆，就把牛郎和织女拆散，罚他们流放到银河两岸，从此两人被银河阻隔而不得见面。玉皇大帝只允许两人一年一次七夕相会。问题是银河没有桥梁，所以每逢七夕，牛郎和织女只能隔着银河对望哭泣。知情的乌鸦和喜鹊被两人的爱所感动，便飞往天上用自己的身躯搭起了桥，让牛郎和织女得以在桥上相会，这座桥就是广为人知的“乌鹊桥”。得力于乌鹊桥，牛郎和织女终于可以相会了。两人因相会而高兴地哭泣，同时又知将离别而伤心地哭泣，因此到了七夕，牛郎和织女落下的眼泪变成雨。七夕过后，因搭桥而辛苦的乌鸦和喜鹊的头也会秃。

《七夕》/ 奚琴-花星





据说，牛郎和织女的传说故事起源于星座。农历7月7日之际，天上繁星闪烁，这时有两颗格外闪亮的星星隔着银河遥遥相对，就是牛郎星和织女星。说到这里，令人不禁好奇，在遥远的古代，到底是谁在夏秋之夜仰望天上两颗闪烁的星星后编出如此凄美的爱情故事呢？





接下来给大家带来的是女唱歌曲羽乐《风是》。

“今晚突然风吹雨打，

风似大地震动，

天上还下着倾盆大雨。

情人说好今晚相约，

他会赴约吗？

倘若情人真的赴约，

我们还是颇有缘分的。”

这首歌描写了情人相约的日子，天公不作美，暴风雨袭来，风吹得犹如大地震动，天还下着倾盆大雨。眼见这样的情况，女方心想天气如此恶劣，情人会很难赴约，可她又想如果情人顶风冒雨赶来赴约，两人可能就是注定的缘分。如果这件事发生在牛郎和织女身上，他们一定会不顾一切，顶风冒雨赶去赴约的。

《缘分》 / 演唱-河玧珠（音）





七夕之际经常下雨，因此七夕的美食有煎饼和面食，都是适合下雨天的美食。古时候，七夕还有一种习俗，叫“乞丐奠”。当时，织布和缝纫是女人家的主要职责之一。每逢七夕，姑娘和妇女们凌晨就起来，在桌上摆放黄瓜、甜瓜等时令水果，祈求织女赋予她们灵巧的双手，使她们的针织技法更加娴熟。另外，还会端上一碗清水摆在酱缸台上，碗上面还盖上有一层灰的盘子，如果到了晚上水果上面有蜘蛛网，第二天早晨盘子上有谁动过的痕迹，就表示织女倾听了自己的心愿。





今天的最后一首音乐给大家带来了南道民谣《纺车打令》。古代的纺车形似车轮，妇女用手转动，把棉花纺成棉线，这是既费时又单调的苦活儿。有时熬夜纺线会非常辛苦，因此妇女纺线时，都会想自己纺线织布，今年家人就可以度过温暖的冬天了，而且边唱歌边纺线来驱赶睡意，这样纺线活儿也不会那么辛苦了。

南道民谣《纺车打令》/ 演唱-安香连名唱、吴贞淑名唱和南海星名唱