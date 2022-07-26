韩国网漫在全球市场崭露头角

ⓒYONHAP News

韩国网络漫画在全球市场日渐受到瞩目。NAVER连载的《奥林匹斯的传说》荣获有“漫画界奥斯卡奖”之称的艾斯纳奖，NAVER网漫还在法国大众文化展示会“Amazing Festival”开设了单独展台。政府表示，将把网漫视作韩国文化的基本构成元素之一，不遗余力地予以支持，推动韩国网漫走向世界。





艾斯纳奖取名自美国漫画先驱威尔∙艾斯纳，从1988年起开始颁发。该奖项是美国最具权威的漫画奖，被誉为“漫画界的奥斯卡奖”。今年获得“最佳网络漫画奖”的作品是《奥林匹斯的传说》。该作品由NAVER网漫在国际业余画手平台中发掘，作者为瑞秋∙史密斯。《奥林匹斯的传说》重新诠释了希腊、罗马神话中哈迪斯与珀耳塞福涅的故事，表达了爱情、成长、治愈等主题。该作品在业余平台CANVAS上崭露头角，2018年起在NAVER网漫英语版上连载，累计点击数超过12亿次，已成为NAVER网漫的全球代表作品。





韩国作者HUN、智敏（音）创作的《像蝴蝶一样飞》与《奥林匹斯的传说》一同入围候选名单。尽管最终未能获奖，但仅仅是入围，也已具备重大意义。





另外，介绍各国大众文化的“Amazing Festival”于7月14日-17日在法国巴黎举行。NAVER网漫开设单独展台并举办了作者签名会，受到全球主要媒体的关注。韩国网漫在全球市场中的地位急剧上升。





网漫是一种新的文化现象，其英语“webtoon”即由意为“网络”与“漫画”的单词组成。不过网络漫画并不仅仅是将传统纸质漫画搬到网络上，还具有丰富的多媒体技巧、在开放空间展示两大特点。早期的网络漫画主要将传统漫画原封不动地搬到网络上，不过目前已发展出添加效果音、插入短视频等技巧，增添了作品的生动感。另外，由于网络漫画刊登在网络这一开放空间之中，任何人都能够公开或连载。作者还可通过留言与读者沟通，不断修改剧情。





网络漫画的鼻祖是2000年8月开通的在线漫画服务“千里眼网漫”，最近随着网络和移动平台的发展呈现爆发式增长，被认为是未来韩国文化内容产业的支柱。韩国网漫的潜力引起了政府的关注，一系列积极的扶持政策也随之而来。韩国文化体育观光部长官朴普均表示，将制定符合网络漫画宗主国地位、为网络漫画产业提供支撑的扶持方案，并努力打造尊重多样性的创作环境。朴普均在与业界人士举行恳谈会时表示，网络漫画是韩国文化的基础构成元素，也是文化魅力国家的象征，将扩大对翻译的支援、推动韩国网漫走向世界。