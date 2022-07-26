韩拟降低小学入学年龄 引发激烈争议

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韩国社会副总理兼教育部长官朴顺爱2日就围绕降低小学入学年龄政策的争议表示，若无法形成国民共识，可能废除政策。教育部匆忙制定了将小学入学年龄降低至5周岁的方案，在遭到强烈反对后才召开全国市、道教育监视频恳谈会，将有关问题付诸于公开讨论。





朴顺爱当天在与家长团体的恳谈会上表示，若国民不欢迎，可以废除政策。她强调，教育部的目标是通过结合教育与看护，追求儿童的安全成长、减轻家长负担。学制调整只是实现目标的手段之一。朴顺爱还表示，今后将通过持续的社会讨论确定具体推进方向，将以开放的姿态引导社会达成共识，并在此基础上寻求政策解决方案。不过家长团体代表表示，不仅教育界，大部分国民也无法理解并反对该方案，应立即予以撤回。部分团体还要求朴顺爱辞职，反对声未能得到平息。





根据教育部制定的学制调整方案，最快从2025年起，小学入学年龄将从6周岁调整为5周岁。降低小学入学年龄的方案从上世纪90年代起便不断被提出，不过历届政府均因该问题引起的争议和庞大的费用而最终放弃。





降低入学年龄主要着眼于儿童的智力发育水平高于以往，有必要提前进入社会。未来劳动力人口将逐步减少，通过下调入学年龄可提前进入就业市场的时间，并从客观上起到提前婚育的作用。教育部还表示，此举有利于减少教育看护方面的差距，将为儿童提供适时、平等的高质量教育。





然而舆论却十分负面，再加上教育部未经过听取意见等流程便单方面公布政策，引起了强烈反对。还有意见认为，降低入学年龄将带来种种问题和成本，且并不利于儿童。教育团体和家长团体表示，5周岁儿童入学不符合幼儿认知、情绪发展的特点，还很有可能造成过早面临升学竞争、提前私教育开始时间等副作用。





降低入学年龄不仅是儿童提前一年上学的问题，还将从整体上改变看护和教育体系，并使家长的生活和社会发生巨大变化。政府在如此重大的问题上不经过公开讨论便出台政策，可谓严重失策。这一事件还有可能进一步拉低尹锡悦的支持率，在政治上也造成巨大影响。