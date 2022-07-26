佩洛西访台加剧美中矛盾 或影响东北亚局势

ⓒYONHAP News

美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国提出强烈抗议并进行武力示威。已陷入新冷战状态的美中矛盾进一步加剧将对东北亚、尤其是韩半岛局势造成影响，韩国政府或将面对更加艰难的选择。





佩洛西率领的美国众议院代表团搭乘C-40C运输机，于2日晚10时44分许抵达台湾台北松山机场。佩洛西在抵达后发布的声明中指出，美国国会代表团访台遵循了美国支持台湾充满活力的民主主义的坚定承诺。声明还强调，全世界面对着在独裁与民主主义之间做选择的状况，美国对台湾民众的声援比以往任何时候都更为重要。这相当于表明此次访台是为了抵制中国的威权主义独裁、守护民主主义。





台湾方面表示，佩洛西此行的意义在于深化台湾同美国的合作关系、维护印太地区的和平与稳定，体现了美国对台湾坚若磐石的支持。





佩洛西同蔡英文会晤并共进午餐，随后访问立法院、人权博物馆等。此行是美国众议院议长时隔25年访问台湾。佩洛西一行搭乘的运输机从马来西亚起飞，绕道前往台湾。包括“里根号”航母在内的舰队部署菲律宾海海域。可以说，佩洛西是在美国军方的严密保护下访问台湾，局势紧张程度由此可见一斑。





佩洛西有可能访台的消息传开后，中国通过各种渠道提出了强烈抗议和警告，甚至不惜使用极端性表述。中国国家主席习近平在与美国总统拜登通话时警告称“玩火者必自焚”。尽管如此，佩洛西仍选择了台湾行。





中国将当前状况视作对“一个中国原则”的正面破坏，追求三连任的习近平自然无法让步。中国已展开武力示威，包围了台湾并进行射击等军事训练。美国下半年将举行中期选举，支持率持续走低的拜登政府同样无法退让。鉴于此，预计美中关系在未来较长一段时间内将很难摆脱极度紧张的局面，台湾海峡发生武力冲突的可能性上升。





美中矛盾加剧也极有可能波及韩半岛。中国、俄罗斯和北韩将加强合作对抗美国，这有可能煽动北韩的冒险主义，使之借机进行核试验。此外，美国施压韩国加入由美国、韩国、日本、台湾组成的半导体供应链同盟“芯片四方联盟”，今后韩国面对的美中选边站的压力或将更大，有可能陷入困境。