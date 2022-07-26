久坐究竟都有哪些危害

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1.久坐的危害有多大：久坐和缺少运动已经被世界卫生组织明确列为肠癌的高危因素之一。当人静止的时候，肠道也趋于静止，运动时，肠道也会随之运动。肠道有节律地蠕动非常有利于粪便形成和排出，有害物质也就迅速地排出体外了。反之，久坐和缺少运动容易导致肠道蠕动减弱，可能伴随不同程度的便秘，粪便当中的有毒物质就会长时间地和肠道黏膜相互作用，刺激肠道黏膜发生不良作用。

2. 有什么办法可以抵消久坐的危害： 久坐影响腰、腿和前列腺，所以尽量不要久坐。也可以通过健身、游泳等方式，抵消掉久坐带来的一部分不利因素。

3. 久坐会伤到膝盖吗：久坐不会太伤膝盖，但是容易伤脊柱，尤其是坐姿不好的时候。但如果坐得太久，缺乏活动，膝盖可能会失去很多锻炼的机会，软骨长时间不刺激可能发生蜕变，对营养的吸收和对代谢产物的排泄也可能会出现问题。

4. 骨科医生是怎么护腰的：久坐时可以用腹式呼吸法来保护腰椎。用力吸气做深呼吸，不要把气吸到胸腔，而是运到肚子里。这里是人体的核心区，也就是所谓的“气沉丹田”。用气撑住腰，可以缓解腰部的部分疼痛。





（李*武听友提供）