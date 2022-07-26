《愉快的女仆玛丽莎》 千明关

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当我越过燃烧的火焰，向着被掩藏的真实越来越近的时候，我发现自己不知不觉激动起来。也许你会觉得一个对寻找丈夫情人感到兴奋的女人一定是个疯婆娘，但我不得不承认，那在某种程度上是事实。





不久后，名单上只剩下最后一个名字。看着那名字，我的心脏仿佛都停止了跳动。你知道她是谁吗，托马斯？





她就是娜迪亚•沃尔。









警察们会不会认为我就是凶手？而且看起来我的动机很充分。不过约翰娜是怎么知道我跟娜迪亚的事的呢？难道她用了占星术吗？





话说回来，娜迪亚知道这件事的话会很吃惊的吧？不过也许她会觉得谢天谢地。她总是说自己的姐姐太蠢，还不如死掉。但是我的心跳得好快，一个人喝光了一瓶香槟，还面临着这么可怕的事情，这也是想当然的吧。越是这样的时候越得振作起来，搞不好会被当成杀人犯的。对了，还是把玛丽莎叫来吧，她会搞定这一切的。





경찰이 나를 살인범으로 모는 건 아닐까?

게다가 동기도 충분하잖아.

그런데 요한나는 우리가 바람 피운 걸 어떻게 알아냈지?

점성술이라도 쓴 건가?





그나저나 나디아가 이 사실을 알면 얼마나 놀랄까?

어쩌면 잘 됐다고 생각할지도 몰라.

그녀는 자신의 언니가 너무 멍청하다고,

차라리 죽어버렸으면 좋겠다고 말했잖아.

그런데 심장이 너무 빨리 뛰는 것 같군.

와인 한 병을 혼자서 다 마신데다

이런 끔찍한 상황이 닥쳤으니 그럴만도 하지.

이럴 때일수록 정신을 바짝 차려야 돼.

자칫하면 살인범으로 몰릴 수도 있다고.

그래, 차라리 마리사를 부르는 게 낫겠어.

그녀라면 일을 잘 해결할 수 있을 거야.









只是看这部小说的题目，会感觉主人公应该是马丽莎，所以读者们会等待玛丽莎什么时候出现。但实际上小说的主人公是约翰娜和托马斯，玛丽莎只是一个辅助性的角色。在故事的最后，玛丽莎改变了两个主人公的命运。这种反转使得小说的结尾更加痛快淋漓。但是， 玛丽莎真的是在毫无所知的情况下偶然换了香槟瓶吗？虽然作品中并没有出现很多关于玛丽莎的描述,但是写到了她报警，状告女婿杀人未遂的的事情。事实上，在冒冒失失、咋咋呼呼的后面，隐藏着她对于犯罪绝不会保持沉默的坚毅性格。那么，这一毒杀剧的实际幕后就是愉快的女仆玛丽莎吗？当然，谁也不知道什么才是真相。









不过我的天啊，您手里拿着的不是酒瓶吗？到底出了什么事一大早就开始喝酒啊？您这衣不遮体拎着酒瓶的样子，完全就是那个罗马妖妇……叫什么来着？就是您的前生，投毒的那个，反正您现在就是那个样子。





还有啊，怎么能把拔掉软木塞的酒放在外面呢？多亏我看见，把木塞塞好放回了冰箱，又从冰箱里换了一瓶出来。





哎呦，瞧瞧我，居然不知道主人已经回来了，嚷嚷了半天。您旅行还愉快……天啊，主人流鼻血了，一定是飞机坐太久了。





喂，是医院吧，什么？那里是鱼店吗？哎呦，上帝啊，我又打错了，这到底是什么事儿啊！





그런데 맙소사! 손에 들고 있는 건 술병 아녜요?

대체 무슨 일이 있기에 아침부터 그렇게 술을 마셨어요?

그렇게 속살을 드러내놓고 술병을 들고 있으니

영락없이 그 로마의 악녀....이름이 뭐라고 그랬죠?

마님의 전생 말예요, 독살했다는.

어쨌든 지금 마님이 바로 그 꼴이라고요.





그리고 코르크 마개를 딴 채 와인을 밖에 그냥 뇌두는 법이 어디 있어요?

내가 마개를 잘 막아서 냉장고에 있던 것과 바꿔치긴 했지만 말예요.





어머! 그러고 보니 주인님이 돌아와 계신지도 모르고 떠들고 있었네.

여행은 즐거우셨....에구머니나! 주인님 코에서 피가 흘러요.

아무래도 비행기를 너무 오래 탄 모양이예요.





여보세요, 병원이죠? 네? 오토씨네 생선가게라고요?

어이쿠, 하나님. 전화가 또 잘못 간 모양이네.

도대체 이게 무슨 난리람!









作者 千明关（천명관）1964年出生于京畿道龙仁。2003年发表短篇小说《弗兰克和我》（ 프랭크와 나 ）登上文坛。