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最近在韩国社会最受瞩目的一代是出生于1981年至2010年，被称为“MZ世代”的年轻一代。其中，“M世代”是指1981年至1996年出生的互联网时代的第一代人，而“Z世代”是指1997年至2010年出生、从小就接触互联网和移动技术的一代人。





一般来说，“MZ世代”优先考虑自己的幸福，比个人拥有更重视与他人共享，并通过手机和社交网络发挥自身的影响力。目前，“MZ世代”在韩国总人口的占比已超过30%，并逐渐成为引领韩国经济社会发展的主力军，其影响力不容小觑。





北韩将20世纪10年代至30年代出生的一代称为“革命第一代”，参加韩国战争、参与战后重建工作并经历经济复苏期的一代称为“革命第二代”或“千里马世代”，主导“三大革命小组活动”的一代称为“革命第三代”，经历苦难行军的一代称为“革命第四代”或“苦难行军世代”，将苦难行军时出生的一代称为“新世代”或“集市世代”。





20世纪90年代中后期，北韩因遭受严重粮荒而进行“苦难行军”，且在苦难行军期间约有300万北韩居民饿死街头。当时，北韩居民为糊口度日而把家里的东西拿出来卖，进而在北韩各地形成了集市。





“集市世代”作为出生于苦难行军时期，并在集市度过青少年期，看着父母亲做买卖成长的350万年轻一代，目前占北韩总人口的14%。2019年第九届北韩人权国际电影节期间放映的纪录片《集市世代》中，接受采访的脱北青年表示，他14岁就下定决心从事商业工作，依靠自己的力量开创未来。由此可见，“集市世代”对未来的憧憬不同于过去的世代。美国《网盛顿邮报》则通过其网页播放题为“北韩集市世代”的视频，并表示苦难行军时期崩溃的北韩配给制度使“集市世代”变得自立自强。





最大的差异是“集市世代”未能得到社会主义制度的优惠。因此，他们对社会主义或集体主义缺乏信心，并认为只能依靠自己的力量开创未来。第二，他们对集市的依赖度很大。过去，只要为党国尽忠就能维持基本生活，但是现在大多数北韩居民通过集市谋求生计而将集市放在生活的首位。





北韩的“集市世代”从小看着人们在集市买卖东西的情景长大。因此，他们比社会主义配给制度更熟悉市场经济，并善于运用数字技术。2012年1月1日，北韩媒体通过新年共同社论提出走上知识经济强国之路这一国家发展目标，之后北韩推进12年义务教育、强化信息技术教育等实行教育改革。与此同时，在全国各地新建190多所高级技术中学，以培养信息技术人才，并加强远程教育。因此，北韩年轻一代的数字应用能力得到大幅提升。此外，文化消费欲望最高的年轻一代为享受海外多种多样的文化内容而提高数字技术应用能力等，北韩的“集市世代”、“新世代”对数字文化变得非常熟悉。





20世纪90年代苦难行军时期，外国文化开始通过集市流入北韩，2000年南北韩首脑会谈后，双方经常进行文化交流，且外国文化通过多种渠道不断流入北韩。其中，韩国大众文化最受北韩居民的喜爱。





韩国国立首尔大学统一和平研究院从2011年开始每年都以逃离北韩定居韩国的脱北居民为对象进行问卷调查。2018年至2020年间以227名脱北居民为对象进行的问卷调查结果显示，在北韩接触过韩国文化内容的人占87.2%，20岁至40岁年龄段的人高达90%以上。由此可见，绝大多数北韩居民都接触过韩流文化。





1984年出生的北韩国务委员会委员长金正恩也可说是“集市世代”。由于金正恩委员长曾在瑞士留学，“集市世代”认为会有更多的外国文化流入北韩。





金正恩委员长执政后，致力于提高北韩大众文化水平。2012年7月，北韩在金正恩委员长的指示下成立了被称为北韩版女声组合的牡丹峰乐团。歌手们 化着浓妆，穿着露肩衣，戴着华丽的装饰品，在激光照明下演奏电子乐器、载歌载舞的舞台演出，被视为金正恩时代变化的象征。





特别值得一提的是，牡丹峰乐团在平壤万寿台艺术剧场举行的示范演出，给北韩社会带来了难以想象的冲击。她们演奏美国影片《洛基》和迪斯尼动画片主题曲等，预示北韩文艺演出将发生相当的变化。尽管如此，北韩的艺术团体依然用于宣传其体制，缺乏多样性和自律性。





韩国国立首尔大学统一和平研究院发布的《金正恩执政10年北韩居民统一意识》报告显示，金正恩委员长的年龄段支持率中，20岁年龄段的支持率最高，达71.1%，但是2018年后呈下降趋势。其原因在于过去10年来北韩仍保持封闭体制，没有发生多大的变化。





逃离北韩定居韩国的脱北居民们表示，他们对北韩警察偏袒精英阶层和高干子女感到极大不满。以偷看外国文化视频为例，警察不去取缔精英阶层和高干子女，就拿没权没势的人开刀，这就是一般居民对北韩政权体制感到不满的根本原因。





2017年12月，北韩国务委员会委员长金正恩在劳动党支部委员长大会上指示彻底粉碎一切反社会主义、非社会主义行为，并通过2018年新年贺词宣布与反社会主义、非社会主义现象作斗争。





持续观看韩国文化视频和模仿韩国大众文化，终究会憧憬韩国自由体制，成为北韩体制发生动摇的威胁因素。北韩劳动党中央委员会机关月刊《勤劳者》杂志在2019年7月号上刊载了两江道检查所所长投稿的一篇文章。文章称，近来因图片性感、内容颓废的画报等非法刊物通过多种渠道流入境内而加大取缔力度。对我们来说，最危险的敌人不是境外的强敌，而是破坏社会主义生活伦理的萎靡颓废的风气。这反映出北韩意识到外来的文化思想已对其体制造成严重威胁。





2020年12月，北韩最高人民会议常任委员会表决通过《反动思想文化排斥法》。详细的内容虽然没有对外公开，但据悉北韩将严格处分传播及观看韩流视频的北韩居民。与此同时，北韩国务委员会委员长金正恩还致力于拉拢“集市世代”，以维护政权稳定。





今年4月在平壤举行朝鲜人民革命军建军90周年阅兵式时，被动员参加阅兵式的“集市世代”在金日成广场正中央排出“决死拥卫”、“富国强兵”等字句。朝鲜中央电视台报道称，金正恩委员长和这些年轻人合拍了纪念照。





在北韩，和最高领导人拍的照片被称为“1号照片”，且北韩居民对能与最高领导人拍照感到极大的荣耀和自豪，并将其视为传家之宝，甚至将照片放大打印出来挂在墙上。分析认为，北韩媒体大肆报道金正恩委员长与“集市世代”合拍纪念照的消息，意在拉拢熟悉“集市经济”的年轻一代。





阅兵式结束后，金正恩委员长又将返回家乡、分散在各地的“集市世代”召回平壤，并和他们合拍20多张纪念照，以示领导人多么关心和重视年轻一代，而“集市世代”能以此照片提升其个人资历。因此，这被认为是高效率低费用的统治战略。





今后，北韩国务委员会委员长金正恩能否获得“集市世代”的广泛支持且“集市世代”将在北韩经济社会发展过程中发挥何种作用，格外引人关注。