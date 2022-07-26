《漫话国乐》 知了 / 六七月的阴天/ 推磨歌

最近凡是有树木的地方，蝉鸣格外响，还不分昼夜叫个不停，令人难以入眠。在韩国，最常见的是蝉和寒蝉，有趣的是，它们的叫声明显不同，蝉是“맴맴”(嗡嗡)叫，寒蝉的鸣声以“쓰름쓰름”（吱吱、知了）来形容。近来，不管是蝉还是寒蝉都不分昼夜叫个不停，这是为了吸引雌蝉前来交配。





蝉好几年栖息在漆黑的地底下从蛹变成成虫，可成虫的寿命很短，最长才2-3周，在这短暂的时间里，雄蝉必须吸引雌蝉交配，且经过300天的卵期产卵才能繁殖，因此到了深夜也不能懈怠。西道民谣《知了》就是以寒蝉为素材创作的：

“知了知了，榉树亭子，

蝉鸣声声入耳，

知了知了，你我都被蝉鸣融化。

知了知了，你为何哭泣？

是否情人离开而伤心地哭泣呢？”

西道民谣《知了》/ 秋多惠（音）





下周一即将迎来末伏。初伏、中伏和末伏统称为三伏，这是一年中天气最热的时期，所以古人在这段时期暂停农活儿歇息，并去河边捕鱼熬汤吃，这是夏季最好的避暑解热的方法，称之为“川猎”。当时还是吃不饱穿不暖的年代，人们通过川猎捕鱼，边喝马格利酒，边享用美味的鱼汤，别有一番乐趣。





接下来给大家带来的是惠茂里杂歌《六七月的阴天》。惠茂里杂歌指跟着很长的辞说和曲调，节奏发生猛烈变化的杂歌，辞说唱的很快，好似现在的饶舌音乐。《六七月的阴天》唱的是夏季好像要下雨的阴天，男人在河边捕鱼的情景。男人在河边捕鱼时，看到不远处有一个牵牛的男孩刚好路过。男人迫不及待地想尝尝鲜美的鱼汤，就叫住男孩说，如果自己捕到鱼，叫男孩帮他跑腿，把鱼送到家里，还顺便带话叫夫人做一锅美味的鱼汤。听了男人的话，男孩漫不经心地回话说，自己忙得很，不知能不能给人家跑腿。其实男孩的心思很简单，或许给他几条鱼，他便会甘心为男人跑腿了。

惠茂里杂歌《六七月的阴天》 / 李熙文（音）、演奏-爵士乐队Prelude





豆浆面是韩国人钟爱的夏季美食之一。豆浆面的做法看起来简单，可做起来并不容易。首先将黄豆在水中浸泡几个小时待用，锅里放入泡好的黄豆、食盐和适量的水，用大火煮熟后磨成豆汁汤。再把煮好的面放入碗内，倒入豆汁汤，将切成丝的黄瓜以及西红柿放在面上一起享用，营养丰富、美味可口。不过说起来简单，但泡豆、煮豆和磨豆的过程其实都不简单。古时候就更难了，当时也没有榨汁机，磨豆得用石磨。古人每次磨豆，都先把用玄武岩制成的厚重的石磨洗干净，组装上下圆柱形石块和磨盘，两人一起握住磨柄后画圈转动，这时把煮好的黄豆和水一起放进磨孔里磨成豆汁。古时候，从祖父辈到孙辈四代同堂的家庭居多，不难想象当时用石磨磨出供全家人享用的豆汁会有多不容易。





今天的最后一首音乐是济州民谣《推磨歌》。以前在济州岛，人们用石磨磨粉时，大都边推磨、边唱歌，这样推磨活儿可以变得轻松一些。今天给大家带来的音乐中还录有推磨的声音，仔细听一下会别有一番乐趣的。

济州民谣《推磨歌》 / 高成玉（音）名唱等人