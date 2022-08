大势女团BLACKPINK《How You Like That》编舞视频播放量破12亿。





据YG娱乐12日消息,BLACKPINK《How You Like That》编舞视频在YouTube上的播放量突破12亿,创下K-POP新纪录。





《How You Like That》于2020年7月公开以来,截至今年5月其编舞视频播放量领先MV先突破11亿次,之后约历时三个月再突破12亿次。这样一来,包括该编舞视频在内, BLACKPINK有《DDU DU DDU DU》、《Kill This Love》、《BOOMBAYAH》共四部MV播放量破12亿。BLACKPINK播放量破亿的视频多达32部,YouTube官方频道累计播放量达247亿次,订阅人数为7620万人。