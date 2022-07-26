韩首颗人造卫星“我们的星1号”发射30周年

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韩国首颗人造卫星“我们的星1号”发射迎来30周年。通过“我们的星1号”，韩国迈出了开发太空第一步，并在接下来的时间里成功发射了自主研发运载火箭和月球探测器，成为全球第七大太空强国。





1992年8月11日，搭载于“阿丽亚娜-4型”火箭的“我们的星1号”在南美法属圭亚那太空中心发射。“我们的星1号”是由韩国科学技术院人造卫星研究中心和英国萨里大学共同设计、制造的六面体小型卫星，卫星重48.6公斤、长35.6厘米、宽35.2厘米、高67厘米，在距离地面1300公里的上空每隔110分钟绕地球一周，执行地球表面照片拍摄、音频和视频信息通信等任务。





“我们的星1号”拉开了韩国太空开发的序幕。当时，韩国完全没有人造卫星研发人才，韩国科学技术院派遣了第一批五名、第二批四名学生到英国留学。这九名留学生和英国萨里大学卫星开发组共同开发了“我们的星1号”。此后，完全使用韩国技术设计、制造的“我们的星2号”于1993年9月23日发射。重达100公斤的“我们的星3号”于1999年5月发射，正式开启了韩国的人造卫星时代。





尽管“我们的星1号”在英国技术人员的帮助下研发成功，但仍奠定了韩国太空科学基础的重要基石。在此基础之上，韩国先后研发了多用途通信卫星“木槿花号”、多用途实用卫星“阿里郎号”。2003年，韩国首颗天文观测卫星“科学技术卫星1号”被送入轨道。2010年6月27日，韩国发射了通信海洋气象卫星“千里眼”，成为全球第七个拥有自主气象卫星的国家、全球首个拥有静止轨道海洋卫星的国家、全球第十个自主研发通信卫星的国家。





尽管韩国的卫星技术达到了世界级水平，但因不具备运载火箭研发能力，所有卫星均由外国火箭搭载发射。但这一局面在2013年改变。当年，韩国和俄罗斯共同开发的“罗老号”运载火箭成功地将罗老科学卫星送入轨道，拉开了韩国运载火箭时代的序幕。今年6月21日，韩国自主研发的“世界号”运载火箭成功抵达700公里的目标高度，并将性能检验卫星和1.3吨级模拟卫星送入轨道。韩国亦由此成为全球第七个拥有自主研发运载火箭能力的国家。本月5日，韩国首个月球探测器“DANURI”在美国成功发射，韩国成为全球第七个发射月球探测器的国家。





“我们的星1号”在结束五年的预定使用寿命后又工作了七年，2004年8月进行了最后一次通信，目前仍在轨道上运行。对此，韩国制定了回收计划。韩国科学技术院人造卫星研究所计划捕获“我们的星1号”，使其重新进入大气层，同时执行国内尚无先例的太空探索核心技术轨道转向、会合、卫星近距离飞行等任务。韩国科学技术院计划借此契机转变卫星技术研发方向，从地面和太空观测等现有任务扩大至太空探索。另外，最近清理太空垃圾的必要性日渐受到关注，通过该计划还可获取有关技术。预计不久后国民将可看到韩国自主研发运载火箭回收并再利用“我们的星1号”的场景。