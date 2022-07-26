韩明年最低时薪9620韩元 较今年上调5.0%

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韩国2023年最低时薪确定为9620韩元，这较今年上调5.0%。按照每月工作209个小时计算，最低月薪为201.0580万韩元。





雇佣劳动部5日在电子版官报上公布了上述消息。明年最低时薪为9620韩元，较今年的9160韩元提高460韩元，维持了最低工资委员会今年6月29日在全体会议上做出的决定。劳动部截至7月8日对明年最低时薪方案进行了告示，截至7月18日接受异议申请。





最低工资委员会做出决定后，劳动界和企业界均表示了强烈不满。劳动界抗议上调幅度过小，企业界则称涨幅过大。全国民主劳动组合总联盟、韩国经营者总协会、中小企业中央会、小工商户联合会等均提出了异议。不过劳动部综合考虑《最低工资法》的内容和宗旨、最低工资委员会的审议和表决过程后，未接受异议申请。劳动部长官李正植表示，最低工资委员会对国内外经济环境、就业情况、低收入劳动者和小工商户的情况进行综合评估后做出了决定，应予以尊重。





最近五年间，韩国最低时薪的上调幅度极不稳定。2018年最低时薪为7530韩元，上调幅度高达16.4%。2019年再次大幅上调10.9%，达到8350韩元。这主要是为了实现前总统文在寅提出的最低时薪一万韩元的竞选承诺。然而过于猛烈的上调步伐对小工商户和中小企业造成了巨大打击，此后最低时薪上调幅度大幅收窄，2020年、2021年分别仅为2.9%和1.5%。最近涨幅恢复到了较为合理的水平，2022年为5.1%、2023年为5.0%。





今年的最低时薪决定是2014年以来首次在法定期限内完成，意义重大。今年的法定期限为6月29日。韩国从1988年起实施最低时薪制度，截至目前总共进行过36次审议，其中仅有九次在法定期限内完成。





本次最低时薪上调5.0%的决定是在经济呈现衰退迹象、物价猛涨的背景下做出的，引发了进一步刺激物价的担忧。而与此同时，劳动界认为上调幅度赶不上物价涨幅，有可能导致劳动者的实际收入减少。





另外，由于此次异议申请也未被接受，不少意见认为异议申请制度有名无实。回顾最低时薪制度史，从未有过因异议申请而重新进行审议的情况。另一个令人关注的部分是，本次审议也未通过最低时薪按行业分级适用的方案，由此，明年所有行业将统一适用新的最低时薪标准。劳动部计划根据最低工资委员会公益委员的建议，推动就是否按行业分级适用及分级适用方法、生计费适用方法等内容展开基础研究。