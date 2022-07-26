韩中围绕“萨德”寸步不让 两国关系面临考验

ⓒYONHAP News

受“萨德”问题和最近半导体供应链同盟“芯片四方联盟”的影响，韩中关系始终未能走出僵局。两国外长最近在北京举行会谈，但双方在“萨德”问题上寸步不让、立场分歧巨大。





韩国外交部长官朴振最近访问中国，并于9日与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈，讨论两国间事务。除“萨德”问题外，会谈气氛友好。由于这是韩国新政府成立后两国首次举行高级别外交会谈，双方就主要问题坦诚地交流了各自立场。





王毅在会谈上就韩中关系发展提出了坚持独立自主、坚持睦邻友好、维护供应链稳定通畅、坚持平等尊重、坚持多边主义五项要求。这较中国一直以来的基本立场并无重大变化。





韩方表示，将根据新政府强调的价值外交基调，着眼于人类普世价值和规范推行对外政策，同时尊重韩中关系。韩方还要求中国在说服北韩克制挑衅、无核化问题上发挥更积极的作用。





芯片四方联盟在会谈前被视作一大挑战，不过双方在该问题上达成了广泛的谅解，在“萨德”问题上却未能缩小立场分歧。中国对芯片四方联盟的强硬态度在会谈前有所缓和。朴振在会谈上强调，韩国出席芯片四方联盟准备会议对中国也有所帮助，韩国还将在参与过程中为中国与参与国之间搭建桥梁。王毅表示了对韩国政府选择权的尊重，称希望韩国慎重判断。





不过双方在“萨德”问题上的立场分歧进一步扩大。中国外交部在会谈第二天即10日的例行记者会上，在原有“三不”立场上进一步提出了“一限”，加大了对韩国的施压力度。“三不”指韩国不追加部署“萨德”、不加入美国导弹防御系统、不参加韩美日军事同盟。“一限”指限制驻韩美军“萨德”系统的运行。中国不仅在会谈上未改变立场，还通过例行记者会表明了更加强硬的立场。





韩方重申，文在寅政府时期提出的“三不”并非政府间正式协议或承诺。“萨德”是关系到安全主权的事项，无法接受中方“在任何情况下都必须遵守三不”的要求。韩方还就“一限”表示，即使在中国声称为两国协议事项的“2017年韩中关系改善协议结果”中，也未提到限制已部署“萨德”的运行。





两国改变在“萨德”问题上的立场的可能性极为渺小。尽管双方暂时就芯片四方联盟达成谅解，但随时都有可能再起纷争。意见指出，两国应确保在“萨德”问题上的意见分歧不影响到经济、社会和文化领域的合作。