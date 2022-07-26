职业：演员

出生日期：1983年8月5日

出生地：首尔

身高：163cm

血型：B型

学历：首尔艺术大学表演专业

出道：电影《巴士，车站》（2001）





尹珍序在演艺圈中相貌并不出众，但却是极有存在感的演员。她曾在高中时加入表演社团，当时她担任一部校园话剧的导演，在看到饰演女主角的学妹只会一味地扮美时，尹珍序在郁闷之中萌发了表演的念头，彼时她想：“我不漂亮，所以如果我演戏，那就可以全情投入到表演中，不用顾及美不美了。”这份自信与独特，让她成就了自己的表演人生。高三时尹珍序得到机会出道，在电影《巴士，车站》中跑龙套，但这也坚定了她学习表演的决心。其后两年间她参演了多部短篇、独立电影，演技突飞猛进，2003年她参演了朴赞郁导演的名作《老男孩》，让观众记住了自己，她也于次年拿下百想最佳电影新人奖。





主要作品：

·电视剧：

《模范家族》（2022）

《大发》（2016）

《看见味道的少女》（2015）

《继承者们》（2013）

《一年十二个男人》（2012）

《逃亡者》（2010）

《一枝梅归来》（2009）

·电影：

《死囚岛》（2018）

《咖啡伴侣》（2017）

《射日》（2014）

《圣巴巴拉》（2014）

《庆州》（2014）

《她的呼唤》（2013）

《关键人物》（2011）

《秘密爱》（2010）

《里里》（2008）

《两个人》（2007）

《我一生最美丽的一周》（2005）





获奖经历：

第40届百想艺术大赏 电影类 最佳新人女演员奖（2004）