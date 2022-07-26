《锯》 金恩
2022-07-26
#明星档案 l 2022-08-16
职业：演员
出生日期：1983年8月5日
出生地：首尔
身高：163cm
血型：B型
学历：首尔艺术大学表演专业
出道：电影《巴士，车站》（2001）
尹珍序在演艺圈中相貌并不出众，但却是极有存在感的演员。她曾在高中时加入表演社团，当时她担任一部校园话剧的导演，在看到饰演女主角的学妹只会一味地扮美时，尹珍序在郁闷之中萌发了表演的念头，彼时她想：“我不漂亮，所以如果我演戏，那就可以全情投入到表演中，不用顾及美不美了。”这份自信与独特，让她成就了自己的表演人生。高三时尹珍序得到机会出道，在电影《巴士，车站》中跑龙套，但这也坚定了她学习表演的决心。其后两年间她参演了多部短篇、独立电影，演技突飞猛进，2003年她参演了朴赞郁导演的名作《老男孩》，让观众记住了自己，她也于次年拿下百想最佳电影新人奖。
主要作品：
·电视剧：
《模范家族》（2022）
《大发》（2016）
《看见味道的少女》（2015）
《继承者们》（2013）
《一年十二个男人》（2012）
《逃亡者》（2010）
《一枝梅归来》（2009）
·电影：
《死囚岛》（2018）
《咖啡伴侣》（2017）
《射日》（2014）
《圣巴巴拉》（2014）
《庆州》（2014）
《她的呼唤》（2013）
《关键人物》（2011）
《秘密爱》（2010）
《里里》（2008）
《两个人》（2007）
《我一生最美丽的一周》（2005）
获奖经历：
第40届百想艺术大赏 电影类 最佳新人女演员奖（2004）
2022-07-26
2022-07-13
2021-12-24