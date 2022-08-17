首尔大作战 (서울대작전)

导演：文铉盛

编剧：申秀雅

主演：刘亚仁/高庚杓/李奎炯/朴柱炫/邕圣祐

类型：动作

片长：138分钟

上线时间：2022年8月26日（奈飞）

其他片名：极速首尔/急速首尔/Seoul Vibe





剧情概要：

1988年首尔奥运会举办前夕，上溪洞至尊车队“爆胎团”成员——无敌漂移车手东旭（刘亚仁饰）、自诩S.P.Y DJ的宇三（高庚杓饰）、人肉导航仪福男（李奎炯饰）、改装大师摩托车手允熙（朴柱炫饰）、上溪洞百战天龙俊基（邕圣祐饰）受检方之托，参与到一起VIP秘密资金的调查大作战之中。





幕后花絮：

《首尔大作战》最为吸引人眼球的便是主角之一刘亚仁。该片于他也是一次全新的尝试，他也坦言接到剧本后让自己有了挑战意识。因刘亚仁在片中饰演的是一位具有高超赛车技术的车手，因此在开拍前，他也专门接受了赛车方面的培训，熟练驾驶手感，并亲自完成了片中大部分飙车戏份。此外，该片的年代背景“1988”也是吸引观众的一大要素，不仅重现了当年奥运会时首尔的氛围，也集中刻画了当时年轻人所追崇的美国梦。另一位主演高庚杓则表示，这部电影和他主演的《请回答1988》虽是同一时间背景，但展现的却是完全不同的88年的世界。