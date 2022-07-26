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《骏马姑娘》是2018年平昌冬奥会时访问韩国的北韩艺术团团长玄松月演唱的代表作品。“骏马姑娘”作为跑得快的好马“骏马”和“姑娘”的合成词，是指干活干得好的女性。北韩为动员女性劳动力而打出“骏马姑娘”这一口号，北韩媒体则将一人运转多台机器、实现超量生产的女性称为“骏马姑娘”。如此这般，北韩高举“骏马姑娘”的旗帜，鼓励女性走在速度战的前列。





速度战作为北韩特有的生产模式，旨在最短时间内在数量和质量上取得最佳成果。速度战旨在速战速决，是北韩在国家战略事业或重点事业集中投入劳动力和技术、物资等，以在最短时间内取得最佳成果的一种经济事业模式。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，特别是在最近几年大力推进速度战的原因何在呢？北韩反复开展速度战与其政治背景有直接关系。举例来说，北韩于2020年开展名为“200天战斗”的速度战后，2021年1月召开劳动党第八次全国代表大会，其原因在于要在劳动党第八次全国代表大会上炫耀其短期内取得的成果。金正恩政权成立后，北韩经常举行大规模政治活动，但是在举行大规模政治活动以前必须创造出显著的成果，以炫耀金正恩委员长的领导能力，因此北韩不得不反复开展速度战。





北韩当局称，20世纪50年代通过速度战解决了非常严重的住房短缺问题。当时，北韩打出“平壤速度”这一经济煽动口号，以在短时间内重建韩战结束后变成废墟的平壤。逃离北韩、定居韩国的一位脱北居民说，他在北韩读人民小学1年级的时候听过“平壤速度”这一口号。当时，北韩当局表示，美帝在韩战结束时说，重建平壤至少需要100年的时间，但是我们要以飞快的速度在短时间里完成重建。不论如何，20世纪50年代后期，北韩积极开展我们耳熟能详、名为“千里马运动”的速度战，且当时开展的速度战确实提高了北韩的粮食产量和工业产品生产能力。





北韩的基础设施和工厂设备在韩战期间遭受严重破坏，因此北韩通过“千里马运动”等速度战方式取得较大的成效。当时，北韩处于战争刚刚结束的特殊情况，且在战后重建过程中，领导人和民众形成政治经济共同体意识，大家都自告奋勇地参与速度战，并取得极大的成效，因此对当时的速度战留有较好的记忆。





最具代表性的是在熙川水电站建设过程中打出的“熙川速度”这一口号。熙川水电站建设工程始于2001年，但是在举行破土动工仪式后，因经济困难等原因而处于停滞状态，直至2009年3月时任北韩国防委员会委员长金正日视察熙川水电站建设工地，并指示在开启强盛大国的元年——2012年年底以前完工后，北韩加快了熙川水电站工程进度，以短短三年的时间完成通常需要十年的水坝和发电站建设项目。在此过程中，除“熙川速度”、“熙川时间”等标语口号外，北韩还创作激励赶工的歌曲。当时，北韩官方媒体几乎天天报道熙川水电站工程进展情况，项目负责人则遵照金正日委员长的指示，于2012年完成熙川水电站建设工程。





北韩经常强调“大米就是社会主义”、“电力就是社会主义”，也就是说，大米和电力都是社会主义的根干。北韩因发电站不多，电力供需形势持续紧张，这成为北韩经济发展的阻碍因素，因此北韩动员军队和年轻人以速度战方式建成能够生产大量电力的熙川水电站，而“熙川速度”是指在短时间内克服重重困难，实现了经济目标。





北韩国务委员会委员长金正恩也在着力推进速度战。特别是在2013年的新年贺词中强调要有“一鼓作气”的气概后，“一鼓作气”顿时成为速度战的口号，且在北韩各地经常能听到牡丹峰乐团重新编曲的《一鼓作气》。





特别值得一提的是，以2015年劳动党建党70周年为契机，北韩再度掀起速度战热潮，2016年举行劳动党第七次全国代表大会之际，速度战热潮扩散至北韩全境，并以速度战方式进行平壤未来科学家大街和白头山英雄青年发电站等大型工程项目。从当时放映的纪录片中可以看出，北韩当局在全国各地多么着力于推进速度战方式的项目建设。 纪录片中，身穿人民军军服的北韩军人在没有佩戴任何防护装备的情况下搬运石材、砌造石墙，顶着瀑布在悬崖峭壁上嵌入木桩，甚至有一人用手握着又粗又长的大铁钉，一人挥动着大铁锤锤打战友手中钉子的场面，令人胆战心惊，不寒而栗。在此过程中，北韩依然强调“速度”。





在2016年举行的劳动党第七次全国代表大会上，北韩打出“万里马速度”这一口号，要以比千里马快十倍的速度取得更大的成果。当时，北韩国务委员会委员长金正恩宣布要开启“万里马时代”，“万里马速度”成为金正恩时代速度战口号的象征。当时，北韩创作赞扬万里马口号的诗和曲名为《我们是万里马骑手》的歌曲。万里马速度战的最大象征是我们也很熟悉的平壤黎明大街。2021年在平壤一万户住房建设现场，北韩再度高喊70多年前打出的“平壤速度”这一口号。





北韩在开展速度战的同时，在各地建设现场投入“突击队”。1975年，时任北韩国防委员会委员长金正日组建名为“速度战青年突击队”的正规突击队。该突击队由不上大学和不去当兵的学生组成，取得卓越成就的部分青年可获得入党机会。据悉，“速度战青年突击队”迄今在万寿台大街、元山葛麻海岸旅游区等近350个工程现场参与建设活动，被北韩当局称赞为弘扬英雄精神、创造斗争神话、提高了朝鲜青年的尊严和荣誉感。





建设现场需要技能熟练度高的技术人员和经验丰富的工人，但是“速度战青年突击队”队员都不是熟练的劳动者，必须经过一段时间的磨练，才能在速度战中发挥应有的作用。北韩将“速度战青年突击队”队员吹捧为“社会主义英雄”，但是被外部批评为北韩在剥削年轻人劳动力。速度战并非一两天结束，必须在建设现场停留到工程完全结束，这需要很长一段时间，且在此期间不得不停止经济活动，无法照顾家人，可说是在剥削年轻人的劳动力，因此北韩通过发放工资、提供粮食配给等方式给予补偿，持续动员和激励年轻人加入速度战行列。





一直以来，每当经济面临严重困难的时候，北韩总会开展所谓的速度战，并炫耀其取得的成果，但是连年不断的经济困难和接二连三的速度战使北韩居民感到疲惫不堪，因此让民众付出劳力、作出牺牲的北韩式速度战将难以持续取得预期的成效。