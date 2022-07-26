《漫话国乐》 地狱之门 /归人-亨嘉 / 强羌水越来

最近，年仅18岁的钢琴演奏家林允灿（音）在全球三大钢琴比赛之一的范〮克莱本国际钢琴比赛中荣获金奖，一时成为热点话题。林允灿不仅创下最年轻获奖者的纪录引起了轰动，他的演奏还感动了无数对钢琴并不了解的人。据说，只要听他的演奏，都会感动到潸然泪下。





令人佩服的是，林允灿荣膺最高殊荣后还谦虚地表示：“这次获奖并不会改变我的生活，我只想努力弹好弹琴。”虽然是年仅18岁的少年，但他发表的感言给人一种似乎是一生一心求道者的感觉。如此对人生有感悟的林允灿平时还喜欢读书，甚至有一本古典名著他几乎都能背下来，就是但丁的《神曲》。





《神曲》是一部以诗歌体裁撰写的游记，是世界文学史上最重要的作品之一，是意大利诗人兼政治家但丁离开祖国后流亡期间，历时14年完成的作品。《神曲》分为三部：《地狱》、《炼狱》和《天堂》，叙述了诗人想象中的经历。法国著名艺术家罗丹以《神曲：地狱篇》为素材创作的雕塑作品《地狱之门》中就有代表作《思想者》（思考者）的身影。如果把《神曲》这部古典名著以盘索里的形式欣赏，会感觉如何呢？

《地狱之门》 / 演唱-郑恩惠（音）





郑恩惠曾历时好几年的时间将但丁的《神曲》以自己的视角重新诠释后推出了专辑。将中世纪意大利的古典文学作品改编成盘索里，很多人会觉得陌生，不过但丁在世时，意大利半岛曾分裂成米兰公国、威尼斯共和国、佛罗伦萨共和国等好几个城邦，且使用各自不同的方言。虽然当时的诗歌以拉丁文创作，不过但丁却用自己国家的佛罗伦萨语创作了《神曲》，希望让所有的人都能易懂。韩国国乐家以国乐唱法歌颂《神曲》和但丁的意图是一样的，希望让更多的人能更容易欣赏《神曲》。





接下来给大家带来的是传统乐队HAEPARRY的《归人-亨嘉》。HAEPARRY是由攻读打击乐器的制作人崔惠媛（音）和攻读正歌的朴敏姬（音）组成的乐队。两人成立乐队后最先做的事情就是把韩国国家无形文化遗产、联合国教科文组织的人类非物质文化遗产《宗庙祭礼乐》重新进行诠释。





宗庙祭礼是朝鲜王朝时代最重要的国家仪式，仪式中表演的歌舞与演奏皆淳朴又庄严。据说，两位艺人回忆起各自被宗庙祭礼乐迷住的瞬间，并将希望在电子舞曲的伴奏下跳霹雳舞的愿望结合在一起完成了这首音乐，因此这首乐曲具有和朝鲜王朝时代的祭礼乐截然不同的风格。

《归人-亨嘉》 / 传统乐队HAEPARRY





徐裪乐队的韩语名字（서도）令人联想到黄海道到平安道地区的西道民谣，其实这取自主唱的化名徐裪。裪是朝鲜王朝的圣君世宗大王的名，乐队希望效仿世宗大王凭借《训民正音》造福民众一样，通过音乐滋润和丰富人们的生活。乐队还打着“朝鲜王朝流行音乐”的招牌，如果您听了他们的音乐，就知道是什么意思了。





据徐裪乐队介绍，朝鲜王朝流行音乐指国乐和现代流行音乐的元素相结合。主唱徐裪从小学习盘索里，但在他的音乐中听不到盘索里的唱法，乐器中也没有传统乐器，可人们听了乐队的音乐，就能感受到国乐的韵味。

《强羌水越来》/ 徐裪乐队