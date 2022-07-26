三星电子副会长李在镕等企业家光复节获特赦

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韩国政府于15日光复节当天对包括三星电子副会长李在镕在内的主要企业家、生计型刑事犯、劳资关系者、特别照顾服刑人员等1693人采取了特别赦免、减刑、复权措施。不过此前备受关注的前总统李明博、庆尚南道前知事金庆洙等政界人士未被纳入特赦名单。





此次是尹锡悦政府成立后的首次特赦，获特赦的主要企业家包括三星电子副会长李在镕、乐天集团会长辛东彬、东国制钢会长张世宙、STX集团前会长姜德寿等。另外，807名受到限制投标处分的建筑业从业人员、92名受到停业处分的房地产中介被减免行政制裁。





大批与民生有关的服刑人员也不同程度地受惠。政府对59.2037万名因违反道路交通法规而被暂扣、吊销执照者，569名被警告或暂扣渔民证、许可渔业证和航海技师证者采取了销档、免执行措施。





尹锡悦在国务会议上表示，此次赦免旨在稳定民生，为包括中小企业、小工商户在内的普通民众和弱势群体带来机会和希望、帮助他们重新开始。希望此次赦免成为所有人齐心协力克服经济危机的契机。





不过前总统李明博、庆尚南道前知事金庆洙、前经济副总理兼企划财政部长官崔炅焕、国情院前任院长南在俊和李丙琪均未出现在特赦名单中。此前李明博被认为很有可能获得特赦，因此这一结果令人颇感意外。尹锡悦今年6月在回答记者有关提问时曾表示，从过去的经验来看，数十年的铁窗生活对前总统并不合适。





法务部长官韩东勋表示，之所以未将政界人士和公务员纳入特赦名单，主要是考虑到国民民生经济才是当前韩国社会最重要、最迫切的问题。





分析认为，尹锡悦支持率下滑是政界人士和公务员被排除在外的另一个原因。由于反对赦免李明博等政界人士的意见占上风，尹锡悦很难在支持率已跌至20%多的情况下承担风险、执意赦免。





出于同样的原因，主要企业家之中也有不少人被排除在赦免名单之外。经济界在对主要企业家的赦免、复权表示欢迎的同时，也对赦免范围不够大表示遗憾。但是反对特赦财阀的呼声也很高。有意见指出，释放扰乱、破坏经济秩序的人并要求他们拯救经济，就好比要求小偷看守仓库。





特赦是总统固有的权限，虽然能够有效地实现国民团结，但也有可能破坏司法正义和公平。政府意识到了这一争议，将此次特赦的范围减至最小。不过获得特赦的企业家肩负着重大的社会责任，若他们能够为拯救韩国经济竭尽全力，将有望平息这种争议。