北韩在尹锡悦提出“大胆构想”后发射巡航导弹

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韩国总统尹锡悦在听取关于北韩发射巡航导弹的报告后，仍在就任百日记者见面会上向北韩释放了改善关系的信号。





尹锡悦通过光复节贺词向北韩提出了“大胆构想”。然而两天后的17日凌晨，北韩却在平安南道温泉向西海发射两枚巡航导弹。





有别于弹道导弹，巡航导弹不属于联合国安理会决议禁止的对象。弹道导弹依靠火箭推动力发射，而巡航导弹则依靠自身推动力即喷气发动机和弹翼的升力。不仅如此，巡航导弹还可将计算机内存储的截至目标的路线图与雷达观测到的地形进行比较、不断调整路线，命中精度极高。甚至有说法称，巡航导弹可精准落在目标人物的办公桌上。





北韩在2021年1月举行的劳动党全国代表大会上宣称正在开发中远程巡航导弹。同年10月，北韩在国防科学发展展览会和阅兵式上公开了两种巡航导弹，并通过官方媒体公布了试射结果。据推算，北韩从2020年至今总计试射了10余次巡航导弹。





此次发射也可看作是单纯的试验，但是选在尹锡悦就任百日当天发射，带有明显的武力示威性质。还有分析指出，北韩此举是对韩美联合军演的抗议。本月16日，韩美两国军方启动了“乙支自由护盾”军演预备演习“危机管理演习”，下周将进行包括大规模户外机动训练在内的正式演习。这是韩美两国时隔五年联合实施户外机动训练。北韩此前也对这类演习提出抗议并以武力示威回应。





尹锡悦在就任百日记者见面会前听取了有关报告。当天上午9时，国家安保室长金圣翰主持召开安全情况评估会议，检查了军方的应对态势。尽管如此，尹锡悦继在光复节贺词中提出“大胆构想”之后，在记者见面会上再次向北韩提议展开无核化对话。尹锡悦表示，“大胆构想”是对北韩无核化的相应措施，包括提供外交援助促进美北关系正常化、讨论常规武器系统的裁军方案等政治、军事方面的安全保障方案。尹锡悦在光复节贺词中仅提到了粮食、金融等经济领域的支援政策。尹锡悦在记者提问环节中还强调，“大胆构想”并非“先无核化、后支援”，而是指只要北韩表现出坚定决心，韩方将竭尽所能予以帮助。





北韩以武力示威回应了尹锡悦释放的信息，但尹锡悦反而更强调“大胆构想”。在南北关系迎来新变化之际，双方正式展开激烈的心理战。