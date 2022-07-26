尹锡悦就任满百日 亟需扭转支持率低迷局面

ⓒYONHAP News

韩国总统尹锡悦17日在龙山总统室简报室举行就任百日纪念记者会，公开了施政成果和未来构想。尹锡悦强调所有一切均为国民，为民起步、朝着利民的方向前行、实现利民的目标，将尽全力悉心体察民意。





尹锡悦就任后通过门前简会的形式持续与记者沟通，不过正式的记者见面会尚属首次。尹锡悦在发言中对就任百日的成果评价称，新政府废除了前政府收入带动增长的错误政策，推动经济政策基调回到了以民间为主、市场为主、民众为主的正常轨道上，符合国际标准。





尹锡悦还强调，新政府出台了将半导体、生物医学制定为未来战略产业的方案，以发射自主研发运载火箭“世界号”和月球探测器为契机推动太空开发，废除脱核电政策并修复了核电产业生态系统。





尹锡悦就北韩问题表示，保障北韩现有体制并非韩国政府力所能及的问题，但反对通过武力改变现状。尹锡悦重申，若北韩表明弃核决心，将不遗余力地推动美北关系改善和在光复节贺词中公布的“大胆构想”。





尹锡悦对韩日关系表示乐观，称将通过不会引发主权冲突的积极方案来解决被强征劳工受害者赔偿问题，发展面向未来的关系是解决历史问题的捷径。





对于劳资问题，尹锡悦指出，产业结构已经发生变化，将推动符合第四次工业革命时代的劳动改革。





在外交安全问题上，尹锡悦表示将秉持自由民主主义的价值观开展外交，在《不扩散核武器条约》体系内维持延伸威慑的概念，暂时排除了独立拥核的可能性。





然而外界对尹锡悦政府执政百日的评价极低。受执政党领导层内讧、总统室人事问题的影响，尹锡悦的支持率跌破30%，最近才出现小幅反弹。这有可能导致施政动力受到严重破坏。对此，要求展开人事改革等施政改革的呼声极高。不过尹锡悦表示，不会利用人事改革来谋求支持率反弹、扭转政治局面。此前，教育部长官朴顺爱未经过意见听取便突然公布小学入学年龄提早至5周岁的改革方案，引起了强烈反对，最终辞职。但总统室仅决定对幕僚进行小范围调整。





尹锡悦就任后将总统办公室从青瓦台迁至龙山，并通过门前简报加强与记者的沟通，展现出了新气象。然而不均衡且混乱的人事任命、与执政党国民力量党党首李俊锡的矛盾、强行设立警察局等问题使尹锡悦执政百日的成果黯然失色。支持率大幅下滑意味着国民并未体会到政权更替的效果。





对此，尹锡悦必须找到可扭转当前局面的突破口，今后也须谨慎对待高级别人事问题、确保不引起争议，同时在全球经济安全危机之际更细致地管理局面，为此亟需与在野党展开协同治理。