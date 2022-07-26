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要想调控好饮食，减少能量摄入，我们除了要合理搭配饮食结构，适量吃外，还需要注意一些细节，做好了也能更好帮助控制能量摄入。





1. 细嚼慢咽。我们大脑接收饱腹感这个信号有时间间隔，在20分钟左右，如果吃得太快，没有接收到信号，就会一直吃，容易能量超标。细嚼慢咽的好处就是能够及时感受到自己的饱腹感，觉得饱了就可以停止进食，这个时候身体需求基本上已经满足了。一般一口食物咀嚼20-30次，对控制能量就很有帮助。





2. 饮食顺序要注意。您可能觉得反正都是吃嘛，怎样吃都可以的，其实不然，不同的方式去吃，达到的效果也是不一样的。我们可以先喝碗汤，再吃蔬菜，再吃肉类，最后混合主食吃，这样可以控制主食的摄入量。





3. 选择小碗吃饭。餐饮器具对于控制能量也很有帮助，选择小容量的器具，会有意识地控制好量。如果拿一个大碗装饭，会发现自己吃完了都没有什么感觉，但小碗吃完了再去添的时候，就会有一个思考的过程。





4. 摄入富含膳食纤维的食物。膳食纤维虽然是属于碳水化合物，但不能被身体吸收，最终会被排出体外。摄入足够的膳食纤维能够填充胃，缓解胃的排空速度，并且能够促进肠道蠕动，排出废物。富含膳食纤维的食物包括全谷物、绿叶蔬菜等等。





5. 聚餐备杯水。很多时候不可避免要外出聚餐，应酬，这个时候我们吃的食物往往是比较重口味的，能量也是超高，显然对于减肥来说是不利的。在这种不得不应酬的时候，我们可以在身边备一碗温开水，将食物在开水里面涮一下，涮出上面的油脂和调味品，更有利于健康和减肥。





（钟*英听友提供）