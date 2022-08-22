BLACKPINK先行曲《Pink Venom》登顶声田全球日榜

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BLACKPINK的回归先行曲《Pink Venom》一经公开，在全球引起热烈反响，登顶声田（Spotify）全球日榜，成为首个在声田全球排行榜位居榜首的K-POP女团。





据全球最大的流媒体音乐服务平台声田消息，BLACKPINK正规二辑先行曲《Pink Venom》8月19日发行首日以793.7036万次的流媒体播放量在全球排行榜上排名第一，创下今年全球女艺人最高纪录。尤其声田一向对美国公告牌具有影响力，而《Pink Venom》在美国区200强单曲榜名列第六，非常引人注目。





除了声田外，这些天来《Pink Venom》不仅登顶美国、英国等73个国家与地区iTunes流行歌曲排行榜，还席卷中国QQ音乐热歌榜、飙升榜、MV、流行指数等各单元榜单。





另外，同一天上线的《Pink Venom》MV也人气火爆，公开仅29小时YouTube播放量便破亿，创下K-POP女团用时最短纪录。





《Pink Venom》是一首节奏感强烈的嘻哈类型歌曲，开头部分使用抓耳的传统乐器玄琴，以强劲的饶舌与独特的歌喉最大限度地展现成员们的魅力。