NewJeans获音乐节目双冠王

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由花季少女组成的新人女团NewJeans自8月出道以来，首次在地面波电视台音乐节目中夺得冠军。





在19日播出的KBS 2TV音乐节目《音乐银行》中，新人女团NewJeans凭借出道曲《Attention》摘得冠军。当天，NewJeans领奖后向所有支持组合的人致以由衷的谢意，并特别向成员们、父母和粉丝们表示了感谢。NewJeans还表示：“今后我们会更加努力，敬请大家多多支持，给予厚爱。”





由此，NewJeans继18日Mnet的《M Countdown》后，又在《音乐银行》获得冠军，拿下了音乐节目的双冠王。





NewJeans是属于HYBE娱乐旗下音乐厂牌的女团，8月1日正式出道以来备受瞩目。除了出道专辑《New Jeans》发行首周销量以31.1271万张创下K-POP女团出道之最外，主打曲《Attention》还在声田全球单曲周榜（8月12日至18日）排名第137位。不仅如此，《Attention》、《Hype Boy》、《Cookie》、《Hurt》四首收录曲还占据韩国单曲日榜与周榜前四位，其中《Attention》连续三周登顶韩国单曲周榜等，人气飙升。