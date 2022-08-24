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NewJeans凭借出道专辑连续三周荣登美公告牌排行榜

2022-08-24

韩流冲击波

ⓒ ADOR

8月1日正式出道的新人女团NewJeans凭借出道专辑《New Jeans》连续三周登上公告牌排行榜。


当地时间23日，公告牌公布的最新榜单（8月27日）显示，NewJeans登上全球榜（除美国外）、全球200强单曲榜、最佳热门发现专辑榜、全球专辑榜、未知艺人榜等五个榜单。


其中，NewJeans出道专辑《New Jeans》的第一首主打曲《Attention》在全球榜（除美国外）中名列第34位。《Attention》于13日首次空降公告牌全球榜（除美国外）第174位，上周（20日）上升至第51位，可谓节节攀升。


第二首主打曲《Hype Boy》在全球榜（除美国外）中排在第36位，第三首主打曲《Cookie》首次进榜，在全球榜（除美国外）中排名第198位。由此，NewJeans出道专辑的三首主打曲均登上了公告牌全球榜（除美国外）。


另外，《Attention》在全球200强单曲榜中排名第56位，《Hype Boy》则从上周第116位上升至第59位，《New Jeans》在最佳热门发现专辑榜与全球专辑榜分别排名第9位与第14位。NewJeans还跻身以全球备受瞩目的新兴艺人为对象的未知艺人榜第49位。

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