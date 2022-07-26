《漫话国乐》 朴钟善流牙筝散调 / 尹允锡制申铉植流铁牙筝散调 / 一刻如三秋

金云鸾是朝鲜王朝后期的牙筝艺人，他出身贵族家庭，曾考上科举成为进士，并进入最富盛名的教育机构-成均馆。可命运捉弄人，金云鸾不幸患上眼疾后双眼失明成了盲人。眼睛看不见，再也不能读书，再也不能过上温文尔雅的书生生活，进入仕途的梦想也化为泡影，这对前途似锦的年轻人来讲可是一大考验和磨难，金云鸾一定对此深感绝望。可残酷的命运没有击倒金云鸾，他曾被扣人心弦的牙筝深深地迷住，为了缓解心中的苦闷就去学了牙筝，没想到牙筝改变了他的人生，给他的人生带来了希望，演奏技艺也达到出神入化的境地。





相传，金云鸾的音乐不仅触动人心，甚至还会让鬼魂也感动到哭泣。有一次，金云鸾背着牙筝出门，途中在一个老旧的祠堂墙下小憩时拉起了牙筝，也许曲调过于哀婉凄美，突然从祠堂里传来了鬼魂的哭泣声，一开始是抽泣，很快就变成了放声大哭。令人好奇的是当时到底是谁在人迹罕至又老旧的祠堂里嚎啕大哭的呢？

《朴钟善流牙筝散调》中“中茂里”/ 大筝-金泳吉名人





在传统乐器中，国人经常混肴牙筝和奚琴，因为这些都是用琴弓擦动琴弦发出声音的弓拉弦鸣乐器。其实，这两种乐器在形制上有明显的差异。奚琴在竹制的圆形琴筒上置琴杆和琴马，张有两条丝弦，并使用由马鬃制作的琴弓，由于体积小又轻而携带方便，音色柔和又多样，因此流浪的戏子喜爱拉奚琴。





牙筝形似伽倻琴和玄琴，可琴身更大，经常比喻为西方的大提琴。牙筝以梧桐木制成的共鸣箱上张有7-10条弦，用连翘枝条制成的琴弓拉弦发出声音。因为共鸣箱大，琴弦又粗，牙筝的音色低沉、宽厚，特点是能发出犹如发自内心深处的回响，格外动人。可就是因为琴弦粗，而且用树枝制成的琴弓擦弦，音色比较粗糙，不适合演奏快节奏、曲调变化丰富的音乐，于是后来还亮相了经过改良、适合演奏像散调、《神房曲》一样快节奏、曲调变化丰富的乐器-散调牙筝。





此前，传统乐器的琴弦大都是丝弦，当散调牙筝亮相，还诞生了以钢丝弦代替丝弦的铁牙筝。铁牙筝和传统牙筝不同的是，像伽倻琴一样用手指拨动琴弦来发出声音。在前面欣赏的《朴钟善流牙筝散调》是用传统牙筝弹奏的。

《尹允锡制申铉植流铁牙筝散调》中“驱邪舞长短”、“惠茂里” / 牙筝-申铉植（音）





“尹允锡制申铉植流”指在尹允锡名人的曲调基础上，加上申铉植（音）创作的新曲调构成的作品。驱邪舞长短和惠茂里都是节拍，即长短的名称，以多种长短组成的散调音乐中，在尾声演奏的乐曲。





今天的最后一首音乐是用牙筝伴奏的女唱歌曲。歌曲本来是在书生的厢房等室内，以一群人为对象表演的传统歌曲。牙筝的琴音又大又低，在大型演奏中担任低音的角色，所以适合为歌曲伴奏。今天带来的是牙筝演奏家陈敏珍（音）将女唱歌曲《一刻》的曲调重新诠释的：

“一刻不见如隔三秋，

那十天到底是多少个三秋呢？

只顾我开心，

怎能理解别人的忧愁。

和千里之外的情人离别，

便难以入眠了。。。”





古代的一刻以现在的时间换算约15分钟，三秋指三个秋天，即三年。15分钟好似3年的时间，那10天到底有多久呢，表现对于离别了10天也不回来的情人的思念之情。听了这首歌，您会发现女艺人明亮而柔和的歌喉与低沉、宽厚的牙筝音色非常相配。

《一刻如三秋》 /演唱-朴真姬（音）、牙筝-陈敏珍（音）