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《狮子王》被评为迪士尼有史以来最经典的动画片，《风中奇缘》是迪士尼根据真实人物改编的动画片。您可知道北韩参与制作这两部迪士尼动画片的事实吗？此外，北韩还参与制作韩国动画片《宝露露》，并与法国、意大利等欧洲国家展开协作。如此这般，北韩的动画片制作技术早已得到全世界的肯定。





去年，北韩朝鲜中央电视台播出了三维动画片《强弩打败恶魔》。据悉，该动画片由北韩“4.26动画电影制片厂”历时一年三个月制作完成，以主人公“强弩”击败恶魔，守护村庄安宁为主要内容。特别值得一提的是，该作品不同于北韩过去制作的动画片，采用动画人物360度旋转的立体技法和多种多样的特殊效果。因此，除儿童外，成年人也很喜欢看这部动画片，其收视率曾在北韩牡丹视频平台排名首位。美联社也表示，《强弩打败恶魔》以高水平的三维动画制作技法叙述流传于韩半岛的九尾狐传说，对作品给予了高度评价。《强弩打败恶魔》场面华丽壮观，人物动作流畅、自然而又跃动，立体特效令观众叹为观止。北韩已将动画设计与数字媒体进行结合，并陆续推出采用三维图像的作品，其动画片制作技术可以说达到了世界级水平。





“4.26动画电影制片厂”是北韩唯一一家动画制作单位，其前身为1957年9月成立的动画电影研究院，迄今制作了数百部动画片，被称为北韩动漫大本营。





20世纪60年代，北韩开始制作《金斧头银斧头》、《神奇的桃子》等动画片，进入80年代后，一年制作20多部动画片，开启北韩动画电影的鼎盛时期。《少年将帅》就是这一时期制作的代表作之一。《少年将帅》讲述高句丽少年“铁鹰”成为将帅后抵御外部攻击的故事。北韩持有以高句丽为中心的历史观。北韩强调其拥有从古朝鲜延续至高句丽的正统性，且高句丽在北韩历史的占比最大，因此通过高句丽少年的故事可以了解到北韩将其文化政策的重点放在何处，并通过少年将帅尽忠尽责执行任务的故事弘扬爱国主义精神等，将其作为激励民众为国效力的教育用视频使用。《少年将帅》作为50集系列动画片，于1997年告一段落，但是2014年在北韩国务委员会委员长金正恩的指示下追加制作50集，最终于2019年完成了第100集。由于30多年播放了100集，北韩居民几乎全都看过《少年将帅》，且在播放第100集的时候，北韩媒体还发布特别预告，从而提高了北韩民众的关心与期待。就这样，北韩民众盼望的《少年将帅》第100集以“铁鹰”击败敌军、获得大胜的结局收尾。





北韩的动画片在形象设计和表现技法等制作技术方面取得了长足的进步，且通过《少年将帅》第1集到100集可以看出北韩动画片的发展历程。过去，北韩将动画电影分类为儿童电影。儿童电影的内容比较真实，并将重点放在图画上，但是北韩将动画电影研究院更名为动画电影制片所后，通过《少年将帅》表现出动画电影和儿童电影的不同之处。也就是说，人物形象比过去更具特性，且因动画设计与数字媒体进行结合，色彩变得更鲜艳，形象变得更柔和，动作变得更流畅。





《聪明的浣熊》也是北韩长时间播放的动画片。《聪明的浣熊》是1987年首次推出的系列动画片。今年8月10日，北韩朝中社报道称，最近制作了《聪明的浣熊》第70集和第71集。《聪明的浣熊》讲述主人公浣熊以其科学知识和智慧解决难题的故事，北韩的成年人也很喜欢看该系列动画片。北韩将动画片用于向民众传达其科学技术和生活智慧的一种手段，特别是《聪明的浣熊》以发挥科学知识和智慧解决难题为主要内容。比如，量杆子长度的时候不爬上杆头用卷尺量，而是用杆子的影子测量其高度；冰天雪地的冬天在野外取火的时候，将冰块削成扁圆形，使阳光穿过冰块汇聚成一点照射在干燥的柴草上取火等。此外，北韩还通过动画片弘扬爱国精神、英雄精神，并让儿童增长学识、学习自然法则等，具有教育方面的意义。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，对动画电影产业表现出极大关心，并在视察“4.26动画电影制片厂”时敦促有关人员制作多种多样的动画电影。之后，“4.26动画电影制片厂”于2017年推出了被誉为金正恩时代代表作的《高朱蒙》。《高朱蒙》以主人公“朱蒙”的诞生和高句丽建国史话为主要内容。特别引人瞩目的是，“4.26动画电影制片厂”通过三维技法精确而立体地表现出登场人物的动作和表情。





2000年代初期，动画片曾在南北韩之间扮演桥梁角色。当时，韩国企业提议北韩开展协作，2002年北韩三千里总公司承接韩国宝露露制作公司的代工订单，参与部分初期制作。当时，南北韩以韩国企业发送图片和剧情、北韩企业将其制成动画片的方式进行协作。宝露露制作公司称，该公司原先委托北韩制作二维动画片，但是北韩却提议制作三维动画片，且其结果令人十分满意。北韩的技术实力和韩国的创意能力、营销能力相结合，可积极开展合作事业。动画电影的制作已形成国际分工机制，为节省人工费等整体制作费用，必须委托人工费低廉的下游公司代工制作。北韩除自身制作动画电影外，还承揽海外代工订单，以创造收益。更引人瞩目的是，北韩具有世界级水平的三维动画片制作技术。但是南北韩间存在难以及时进行沟通和讨论的问题，就制作细节进行协调时，韩方人员必须绕道中国前往北韩等，面临诸多不便。





2005年推出的影院版动画片《王后沈清》也是南北韩合作制作的作品。《王后沈清》的绘图和配色作业在北韩进行，策划与后期制作在韩国进行。此外，主人公“沈清”摆脱古典形象，并增添狮子狗、乌龟、鹅等动物形象，引入了现代观感。





20世纪90年代，北韩已参与制作《狮子王》、《风中奇缘》等世界级的动画片，在动画行业具有丰富的经验和卓越的技术，因此很多国家将动画电影分包给北韩，而北韩“4.26动画电影制片厂”扮演着赚取外汇的窗口角色。据悉，“4.26动画电影制片厂”在其制作的动画电影中，国内版动画片仅占20%，海外承揽代工占比高达80%，但是赚取的外汇并不很多，一年在800万美元左右。去年12月，美国以北韩将工资低廉的动画片制作人员派往中国非法就业为由，将“4.26动画电影制片厂”列入对北韩制裁名单，而使该厂难以承揽海外动画代工订单。





过去数十年来，北韩的动画电影产业在国家的鼎力支持下不断发展，且一度成为南北韩交流与合作的象征，但是负责制作北韩动画电影的“4.26动画电影制片厂”被美国列为制裁对象，将给北韩外汇收入和动画电影产业的发展带来相当的负面影响。