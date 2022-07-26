韩美时隔四年举行户外机动训练

ⓒYONHAP News

韩美两国22日启动“乙支自由护盾”联合军演，双方在军演期间时隔四年进行了户外机动训练。另外，为准备移交战时作战指挥权，此次军演首次由韩军大将指挥。





“乙支自由护盾”演习将举行至9月1日。军演分为两个部分，第一部分演练切换战时体制击退北韩攻击并防御首都圈；第二部分演练旨在保卫首都圈安全的反击和相关作战。此次军演反映了无人机、网络战等乌克兰战争中表现出的新战争形态，适用了战时可能发生的情境、提高了实战性。





韩国政府主导的“乙支演习”也同时进行。演习假定敌人攻击港口、机场、半导体工厂等主要产业设施和国家重要设施，进行了民、官、军、警参与的防卫训练和破坏修复训练。最近几年来，政府持续实施以灾难等非军事危机为主的“乙支演习”。





国防部表示，此次“乙支自由护盾”演习不局限于基于电脑模拟的指挥所练习，而是根据各类部队和职能进行多种战术水平上的实质性联合户外机动训练。





此次军演最受瞩目之处在于由韩军大将指挥，联合司令部副司令安炳锡取代了司令保罗∙拉卡梅拉的角色。这是由于军演期间将根据“附条件移交战时作战指挥权计划”对未来联合司令部的完全作战能力（FOC）进行评估。





对由韩军四星将领指挥的未来联合司令部战区作战执行能力的评估分为三个阶段，分别为初始作战能力（IOC）、完全作战能力、完全执行任务能力（FMC），完全作战能力为中间阶段。此次将对未来联合司令部联合任务基本任务列表（CMETL）73项中的49项进行评估。韩美联合评估组的60余名成员将共同得出评估结果。





政府和军方希望通过“乙支自由护盾”军演，熟练掌握政府总体层面的危机管理和联合作战支援流程，以提高应对北韩局部挑衅和全面战的国家总动员战争执行能力。





北韩持续对韩美联合军演提出强烈抗议并进行导弹发射等武力示威，此次也通过对外宣传媒体谴责军演是“最冒险的北侵实战演习”、“乙支自由护盾保卫和平与安全的说法是诡辩”。在军演正式启动前，北韩还发射了巡航导弹。





中国官方媒体也连续数日对军演提出指责，称美国为加强领导力正加剧地区紧张。另外，俄罗斯两架战略轰炸机进入了韩国防空识别区。分析认为，此举具有针对此次军演的示威性质。韩军为应对北韩在军演期间进行挑衅，加强了对北监视和准备态势。